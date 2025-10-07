ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशी ने लांघी अपनी सीमा? बीच मैदान पर अंपायर के साथ किया ऐसा बर्ताव

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19 के बीच दूसरा यूथ टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी से एक विवाद जुड़ गया है.

Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 3:59 PM IST

हैदराबाद : भारत के 14 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं. इस बार वो अपनी तूफानी बल्लेबाजी या छक्के-चौकों की बरसात के लिए सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि इस बार उन्होंने मैदान पर अंपायर के साथ अपने बर्ताव के लिए चर्चाएं बटोरीं हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने मैके में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19 दूसरे यूथ टेस्ट मैच में अंपायर पर गुस्सा दिखाया है. उन्होंने आउट होने के बाद अंपायर पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने अंपायर पर दिखाया गुस्सा
इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वैभव को कैच आउट करा देते हैं. इसके बाद वैभव अंपायर को बताते हैं कि बॉल पैड पर लगी है बल्ले पर नहीं. इसके बावजूद अंपायर वैभव को आउट करार देते हैं, जिस पर वैभव गुस्सा हो जाते हैं और मैदानी अंपायर पर जमकर अपना गुस्सा जताते है. वैभव पिच से पहले तो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं और उसके बाद बहुत धीरे-धीरे मैदान छोड़ते हैं. उनके इस बर्ताव को अंपायर के निर्णय के प्रति अच्छा तरीके से नहीं देखा जा रहा है.

20 रन बनाकर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 पहली पारी में 43.3 ओवर में 135 रनों पर आउट हो गई. इसके बाद भारतीय अंडर-19 टीम ने 40 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए नहीं आए वो नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे. उन्होंने 14 बॉल में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 20 रन बनाए. चार्ल्स लैचमंड की गेंद पर एलेक्स ली यंग ने कैच लिया.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2024 में धमाल मचा कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. अब वो भारत के लिए अंडर-19 में धमाल मचा रहे हैं. सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के आने वाले समय के उभरते हुए सितारे हैं.

