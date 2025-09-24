ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2 में पहले ही दिन बनी हैट्रिक, टिहरी की नीलम ने बल्ले और बॉल से बिखेरी चमक

पहले दिन का दूसरा मैच में टिहरी क्वींस ने जीता. नीलम ने हैट्रिक के बाद 86 रनों की पारी खेली

TEHRI QUEENS NEELAN HATTRICK
उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 (फोटो सोर्स: सीएयू)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 7:24 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमीयर लीग (महिला) के पहले दिन हुए दो मैचों में पिथौरागढ़ हरिकेन और टिहरी क्वींस ने जीत हासिल की है. UPL वूमेन के पहले दिन का पहला मैच 23 सितंबर को दिन में 4:00 बजे शुरू हुआ. ये पहला मुकाबला पिथौरागढ़ हरिकेन ने जीता. शाम 8:00 बजे दूसरा मैच हुआ. जिसमें
टिहरी क्वींस ने कप्तान नीलम भारद्वाज ने इस सीजन की पहली हैट्रिक लेने के साथ ही 86 रनों शानदार पारी खेली.

पहला मैच पिथौरागढ़ हरिकेंस और मसूरी थंडर्स के बीच खेला गया. मसूरी की कप्तान अमीषा बहुखंडी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मानसी जोशी ने टूर्नामेंट की शुरुआत विकेट मेडन ओवर फेंक कर की. पावरप्ले के दौरान संघर्ष करते हुए मसूरी की टीम ने छह ओवरों के बाद दो विकेट गंवाकर सिर्फ 25 रन बनाए. रीना जिंदल ने पारी को संभालने की कोशिश की. 37 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर वैशाली तुलेरा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. थंडर्स की टीम महज 91 रन पर ऑल आउट हो गई. ईशा गुलरिया और रुद्रा शर्मा ने 2-2, मानसी ने 01 विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए पिथौरागढ़ के लिए मनीषा कुंवर ने तेज शुरुआत दी. उन्होंने 17 रन बनाए. जिसमें दो चौके और एक छक्का लगाया. इसके बाद अनन्या मेहरा और नंदिनी कौशिक ने बेहतर साझेदारी की और टीम को जीत की ओर बढ़ाया. अनन्या ने 35 और नंदिनी के नाबाद 31 रन के दम पर पिथौरागढ़ 16 वें ओवर में सात विकेट सी जीत दर्ज की. अनन्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

टिहरी को नीलम ने अपने दम पर जिताया: दूसरे मैच के लिए टिहरी क्वींस और हरिद्वार स्टार्म में मैदान में उतरे. हरिद्वार को सलामी बल्लेबाज ज्योति गिरी और दीपिका चंद ने सधी हुई शुरुआत दी. ज्योति ने 21 और दीपिका ने 47 रन बनाए. इसके बाद श्वेता वर्मा पहली ही गेंद पर सभ्या की गेंद पर पवेलियन लौट गई. कनक ने दीपिका के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद टीम बिखर गई. हरिद्वार निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 116 रन ही बना सकी. 19वें ओवर में टीम की कप्तान नीलम हैट्रिक लेकर सभी को चौंका दिया. उन्होंने ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर तीन खिलाड़ियों को चलता किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टिहरी की शुरुआत खराब रही, लेकिन बल्लेबाजी में भी कप्तान नीलम ने जौहर दिखाए. मेघा के चार और आरती के 07 रनों के निजी स्कोर पर आउट होने के बाद उन्होंने अंकिता के साथ टीम को जीत की ओर बढ़ाया. नीलम के 86, अंकिता के 17 रनों के दम पर टिहरी ने सात विकेट से जीत दर्ज की. नीलम प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई.

इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा भविष्य में टूर्नामेंट की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी. उन्होंने कहा इस तरह के टूर्नामेंट से युवाओं को न सिर्फ बड़े मंच पर खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा प्रदेश तभी सच्चे अर्थों में खेल भूमि बन सकता है जब यहां हर घर से एक खिलाड़ी निकले. इसके लिए वातावरण तैयार करने में उत्तराखंड प्रीमीयर लीग जैसे आयोजनों की बड़ी भूमिका रहने वाली है.

करिश्मा और रुहान ने समा बांधा: यूपीएल के उद्घाटन पर उत्तराखंडी गायक करिश्मा शाह और रुहान भारद्वाज ने समा बांधा. उन्होंने गढ़वाली गीतों की शानदार प्रस्तुति दी. दोनों ने अपने गीत खुटी रौड़िगी.., अब लगोलो मंडाण.., आदि गीतों की प्रस्तुतियां दी.

