UPL को लेकर दर्शकों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, पूरे सीजन खाली रहा स्टेडियम, जानिये इसकी वजह

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग में इस बार स्थानीय लोगों का रुझान बेहद कम देखने को मिल रहा है. यूपीएल के पूरे सीजन में स्टेडियम की कुर्सियां खाली रही. यूपीएल सीजन टू के फाइनल में भीड़ जुटाने के लिए आयोजकों ने काफी इंतजाम किए गए हैं. इसके लिए रैपर बादशाह और नोरा फतेही को बुलाया गया है.यूपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के ये दिग्गज चार चांद लगाएंगे.

उत्तराखंड प्रीमीयर लीग सीजन 2 अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है. 23 सितंबर से शुरू हुए UPL सीजन 2 की महिला लीग का फाइनल 26 सितंबर को हुआ. 27 सितंबर से पुरुष लीग के मैच शुरू हुये. आज यूपीएल सीजन टू का फाइनल होना है. इस पूरे सीजन में अगर लोकल इंगेजमेंट की बात करें तो महिला लीग के दौरान वैसे भी कम भीड़ की उम्मीद की जा रही. उम्मीद के मुताबिक उत्तराखंड प्रीमीयर लीग की महिला प्रतियोगिता के दौरान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कम ही भीड़ नजर आई. इसके बाद शुरू हुए पुरुष मैचों के दौरान भीड़ बढ़ने की उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहींं हुआ. पूरे UPL सीजन 2 के दौरान देखने वाले दर्शक केवल ईस्ट स्टैंड के एक कोने तक ही सिमटे रहे. 27 सितंबर की ओपनिंग सेरिमनी के दौरान बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन की परफॉर्मेंस देखने भी कुछ खास भीड़ नजर नहीं आई थी.

उत्तराखंड प्रीमीयर लीग इवेंट होस्ट कर रहे स्पार्क संस्थापक राजीव खन्ना खुद इस बात को स्वीकार किया है. राजीव खन्ना ने कहा इस बार पब्लिक का रिस्पांस काफी कम देखने को मिला. उन्होंने देहरादून के स्थानीय लोगों से अपील भी की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उत्तराखंड प्रीमीयर लीग के फाइनल सेरेमनी में भाग लें. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यह क्रिकेट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी एक बेहतर मंच है.

फाइनल मैच की टिकटिंग को लेकर उन्होंने बताया अभी तक फाइनल मैच की काफी कम टिकट बिकी हैं. बताया जा रहा है कि अब तक 5 तारीख के फाइनल मैच और बादशाह नोरा फतेह अली की परफॉर्मेंस को लेकर 2000 टिकट भी पूरे नहीं बिके हैं. फाइनल की टिकट को लेकर यह बात भी सामने आई है कि टिकट बुकिंग का प्रक्रिया काफी जटिल है. लोगों को टिकट बुक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह भी इसकी एक वजह हो सकती है.