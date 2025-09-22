ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2 का रोमांच आज से शुरू, बॉलीवुड सितारे भी लगाएंगे तड़का, जानिए मैचों का शेड्यूल

देहरादून: क्रिकेट से दीवानों का इंतजार खत्म हुआ. देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज सोमवार 22 सितंबर से उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) टू का आगाज होने जा रहा है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने इसकी जानकारी दी है.

यूपीएल-2 में किक्रेट साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी तड़का देखने को मिलेगा. 26 सितंबर को जहां नीति मोहन अपनी परफॉर्मेंस देगी तो वहीं हिप-हॉप स्टार बादशाह का बैंड 5 अक्टूबर को फिनाले में धमाल मचाएगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग एक ऐसा मंच है, जो उत्तराखंड के खेल और सांस्कृतिक की उत्कृष्टता का जश्न मनाता है.

यूपीएल के कोषाध्यक्ष मानस मेगवाल ने कहा कि प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी और उत्तराखंड के लोकल कलाकारों को मिलाकर यूपीएल का आयोजन किया है. यूपीएल चेयरमैन सुनील कुमार जोशी ने कहा कि यूपीएल-2 में वो सिर्फ राज्य के क्रिकेटरों को नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कलाकारों को भी एक मंच देगे.

सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग राज्य की प्रमुख टी-20 प्रतियोगिता है. इस लीग में महिलाओं की चार तो वहीं पुरुषों की सात टीमें प्रतिभाग करेंगी. यूपीएल-2 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. 23 से 26 सिंतबर तक महिला टीमों के मुकाबले खेले जाएंगा. 26 सिंतबर को ही महिला टीम का फाइनल मैच होगा. वहीं 27 सितंबर से पुरुष टीम की मुकाबला शुरू होगा. 5 अक्टूबर को पुरुषों का फाइनल मैच खेल जाएगा.