UPL सीजन 2 का रोमांच आज से शुरू, बॉलीवुड सितारे भी लगाएंगे तड़का, जानिए मैचों का शेड्यूल
राजधानी देहरादून में आज से उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है.
देहरादून: क्रिकेट से दीवानों का इंतजार खत्म हुआ. देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज सोमवार 22 सितंबर से उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) टू का आगाज होने जा रहा है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने इसकी जानकारी दी है.
यूपीएल-2 में किक्रेट साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी तड़का देखने को मिलेगा. 26 सितंबर को जहां नीति मोहन अपनी परफॉर्मेंस देगी तो वहीं हिप-हॉप स्टार बादशाह का बैंड 5 अक्टूबर को फिनाले में धमाल मचाएगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग एक ऐसा मंच है, जो उत्तराखंड के खेल और सांस्कृतिक की उत्कृष्टता का जश्न मनाता है.
यूपीएल के कोषाध्यक्ष मानस मेगवाल ने कहा कि प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी और उत्तराखंड के लोकल कलाकारों को मिलाकर यूपीएल का आयोजन किया है. यूपीएल चेयरमैन सुनील कुमार जोशी ने कहा कि यूपीएल-2 में वो सिर्फ राज्य के क्रिकेटरों को नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कलाकारों को भी एक मंच देगे.
सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग राज्य की प्रमुख टी-20 प्रतियोगिता है. इस लीग में महिलाओं की चार तो वहीं पुरुषों की सात टीमें प्रतिभाग करेंगी. यूपीएल-2 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. 23 से 26 सिंतबर तक महिला टीमों के मुकाबले खेले जाएंगा. 26 सिंतबर को ही महिला टीम का फाइनल मैच होगा. वहीं 27 सितंबर से पुरुष टीम की मुकाबला शुरू होगा. 5 अक्टूबर को पुरुषों का फाइनल मैच खेल जाएगा.
महिलाओं के टूर्नामेंट फिक्स्चर: महिला प्रतियोगिता 23 सितंबर से शुरू होगी. जिसमें चार टीमेंराउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी और शीर्ष दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा. ओपनिंग मैच में विजेता मसूरी थंडर्स और पिथौरागढ़ हरिकेन्स के बीच होगा.
|तारीख
|समय
|टीमें
|23-09-25
|3:00 PM
|मसूरी थंडर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
|23-09-25
|7:30 PM
|टिहरी क्वींस vs हरिद्वार स्टॉर्म
|24-09-25
|3:00 PM
|पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs टिहरी क्वींस
|24-09-25
|7:30 PM
|हरिद्वार स्टॉर्म vs मसूरी थंडर्स
|25-09-25
|3:00 PM
|पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs हरिद्वार स्टॉर्म
|25-09-25
|7:30 PM
|मसूरी थंडर्स vs टिहरी क्वींस
|26-09-25
|फाइनल 3:00 PM
|1st vs 2nd स्थान टीम
पुरुषों के टूर्नामेंट फिक्स्चर: पुरुष प्रतियोगिता 27 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें 21 लीग मैच होंगे. इसके बाद एक एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा. पहला मुकाबला यूएसएन इंडियंस और देहरादून वारियर्स के बीच होगा.
|तारीख
|समय
|टीमें
|27-09-2025
|11:00 AM
|यूएसएन इंडियंस vs देहरादून वारियर्स
|27-09-2025
|3:00 PM
|टिहरी टाइटंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
|27-09-2025
|7:30 PM
|हरिद्वार एल्मास vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
|28-09-2025
|11:00 AM
|नैनीताल टाइगर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
|28-09-2025
|3:00 PM
|हरिद्वार एल्मास vs देहरादून वारियर्स
|29-09-2025
|11:00 AM
|टिहरी टाइटंस vs यूएसएन इंडियंस
|29-09-2025
|3:00 PM
|पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs नैनीताल टाइगर्स
|29-09-2025
|7:30 PM
|ऋषिकेश फाल्कन्स vs हरिद्वार एल्मास
|30-09-2025
|11:00 AM
|देहरादून वारियर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
|30-09-2025
|3:00 PM
|नैनीताल टाइगर्स vs टिहरी टाइटंस
|30-09-2025
|7:30 PM
|यूएसएन इंडियंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
|01-10-2025
|11:00 AM
|टिहरी टाइटंस vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
|01-10-2025
|3:00 PM
|हरिद्वार एल्मास vs यूएसएन इंडियंस
|01-10-2025
|7:30 PM
|देहरादून वारियर्स vs नैनीताल टाइगर्स
|02-10-2025
|11:00 AM
|हरिद्वार एल्मास vs नैनीताल टाइगर्स
|02-10-2025
|3:00 PM
|पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs यूएसएन इंडियंस
|02-10-2025
|7:30 PM
|देहरादून वारियर्स vs टिहरी टाइटंस
|03-10-2025
|11:00 AM
|हरिद्वार एल्मास vs टिहरी टाइटंस
|03-10-2025
|3:00 PM
|देहरादून वारियर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
|03-10-2025
|7:30 PM
|नैनीताल टाइगर्स vs यूएसएन इंडियंस
|04-10-2025
|11:00 AM
|पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
|04-10-2025
|एलिमिनेट 7:30 PM
|2nd vs 3rd स्थान टीमें
|05-10-2025
|फाइनल 7:30 PM
|1st स्थान टीम vs एलिमिनेटर विजेता
