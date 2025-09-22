ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2 का रोमांच आज से शुरू, बॉलीवुड सितारे भी लगाएंगे तड़का, जानिए मैचों का शेड्यूल

राजधानी देहरादून में आज से उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 9:29 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:47 AM IST

देहरादून: क्रिकेट से दीवानों का इंतजार खत्म हुआ. देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज सोमवार 22 सितंबर से उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) टू का आगाज होने जा रहा है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने इसकी जानकारी दी है.

यूपीएल-2 में किक्रेट साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी तड़का देखने को मिलेगा. 26 सितंबर को जहां नीति मोहन अपनी परफॉर्मेंस देगी तो वहीं हिप-हॉप स्टार बादशाह का बैंड 5 अक्टूबर को फिनाले में धमाल मचाएगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग एक ऐसा मंच है, जो उत्तराखंड के खेल और सांस्कृतिक की उत्कृष्टता का जश्न मनाता है.

यूपीएल के कोषाध्यक्ष मानस मेगवाल ने कहा कि प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी और उत्तराखंड के लोकल कलाकारों को मिलाकर यूपीएल का आयोजन किया है. यूपीएल चेयरमैन सुनील कुमार जोशी ने कहा कि यूपीएल-2 में वो सिर्फ राज्य के क्रिकेटरों को नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कलाकारों को भी एक मंच देगे.

सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग राज्य की प्रमुख टी-20 प्रतियोगिता है. इस लीग में महिलाओं की चार तो वहीं पुरुषों की सात टीमें प्रतिभाग करेंगी. यूपीएल-2 की शुरुआत 23 सितंबर से होगी. 23 से 26 सिंतबर तक महिला टीमों के मुकाबले खेले जाएंगा. 26 सिंतबर को ही महिला टीम का फाइनल मैच होगा. वहीं 27 सितंबर से पुरुष टीम की मुकाबला शुरू होगा. 5 अक्टूबर को पुरुषों का फाइनल मैच खेल जाएगा.

महिलाओं के टूर्नामेंट फिक्स्चर: महिला प्रतियोगिता 23 सितंबर से शुरू होगी. जिसमें चार टीमेंराउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी और शीर्ष दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा. ओपनिंग मैच में विजेता मसूरी थंडर्स और पिथौरागढ़ हरिकेन्स के बीच होगा.

तारीख समय टीमें
23-09-253:00 PMमसूरी थंडर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
23-09-25 7:30 PMटिहरी क्वींस vs हरिद्वार स्टॉर्म
24-09-253:00 PMपिथौरागढ़ हरिकेन्स vs टिहरी क्वींस
24-09-257:30 PM हरिद्वार स्टॉर्म vs मसूरी थंडर्स
25-09-25 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs हरिद्वार स्टॉर्म
25-09-257:30 PMमसूरी थंडर्स vs टिहरी क्वींस
26-09-25फाइनल 3:00 PM 1st vs 2nd स्थान टीम

पुरुषों के टूर्नामेंट फिक्स्चर: पुरुष प्रतियोगिता 27 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें 21 लीग मैच होंगे. इसके बाद एक एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा. पहला मुकाबला यूएसएन इंडियंस और देहरादून वारियर्स के बीच होगा.

तारीख समय टीमें
27-09-202511:00 AMयूएसएन इंडियंस vs देहरादून वारियर्स
27-09-2025 3:00 PMटिहरी टाइटंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
27-09-20257:30 PMहरिद्वार एल्मास vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
28-09-202511:00 AMनैनीताल टाइगर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
28-09-20253:00 PMहरिद्वार एल्मास vs देहरादून वारियर्स
29-09-202511:00 AMटिहरी टाइटंस vs यूएसएन इंडियंस
29-09-2025 3:00 PMपिथौरागढ़ हरिकेन्स vs नैनीताल टाइगर्स
29-09-20257:30 PM ऋषिकेश फाल्कन्स vs हरिद्वार एल्मास
30-09-202511:00 AMदेहरादून वारियर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
30-09-20253:00 PMनैनीताल टाइगर्स vs टिहरी टाइटंस
30-09-2025 7:30 PMयूएसएन इंडियंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
01-10-202511:00 AMटिहरी टाइटंस vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
01-10-20253:00 PM हरिद्वार एल्मास vs यूएसएन इंडियंस
01-10-20257:30 PM देहरादून वारियर्स vs नैनीताल टाइगर्स
02-10-202511:00 AMहरिद्वार एल्मास vs नैनीताल टाइगर्स
02-10-20253:00 PMपिथौरागढ़ हरिकेन्स vs यूएसएन इंडियंस
02-10-20257:30 PM देहरादून वारियर्स vs टिहरी टाइटंस
03-10-202511:00 AMहरिद्वार एल्मास vs टिहरी टाइटंस
03-10-20253:00 PMदेहरादून वारियर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
03-10-2025 7:30 PMनैनीताल टाइगर्स vs यूएसएन इंडियंस
04-10-202511:00 AMपिथौरागढ़ हरिकेन्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
04-10-2025एलिमिनेट 7:30 PM 2nd vs 3rd स्थान टीमें
05-10-2025फाइनल 7:30 PM1st स्थान टीम vs एलिमिनेटर विजेता

Last Updated : September 22, 2025 at 9:47 AM IST

