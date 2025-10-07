ETV Bharat / sports

UPL T20 2025 ने निखारे उत्तराखंड के ये खिलाड़ी, गरीब घर में देखे सपने हुए साकार

हरिद्वार एल्मास की टीम ने जीता उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 ( फोटो सोर्स- Cricket Association of Uttarakhand )

हरिद्वार एल्मास टीम मालिकों ने शेयर किए अनुभव: हरिद्वार एल्मास टीम के मालिक कमल गुप्ता और फियाजुद्दीन ने UPL सीजन 2 की ट्रॉफी जीतने के बाद ईटीवी से बातचीत में फाइनल मैच का एक्सपीरियंस शेयर किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में UPL जैसे इवेंट्स से क्रिकेट का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है.

युवराज चौधरी देहरादून वॉरियर्स के कप्तान थे तो वहीं कुणाल चंदेल ने हरिद्वार के कप्तान की जिम्मेदारी संभाली थी. एक बार फिर से कुणाल चंदेल ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी टीम को यूपीएल सीजन 2 (UPL Session 2) की ट्रॉफी हासिल करवाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई.

कुणाल चंदेल पूरे सीजन के रहे हीरो: यूपीएल सीजन 2 (UPL Session 2) के चैंपियन हरिद्वार एल्मास के कप्तान वही कुणाल चंदेला थे, जो यूपीएल सीजन 1 (UPL Session 1) में उधम सिंह नगर इंडियन के कप्तान थे. पहले सीजन में कुणाल चंदेल और युवराज चौधरी की दमदार जोड़ी ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले सीजन में दमदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस सीजन में युवराज चौधरी ने देहरादून वॉरियर की तरफ से खेला.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण का समापन हरिद्वार की जीत के साथ हो गया है. वहीं, यूपीएल के इस दूसरे सीजन में भले ही टीम अलग थी, लेकिन ट्रॉफी उठाने वाला कप्तान वही था. जिसने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले सीजन में इस जीत की ट्रॉफी के स्पर्श का अहसास लिया.

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के सीजन 2 में हरिद्वार एल्मास ने फाइनल ट्रॉफी अपने नाम की. हरिद्वार एल्मास ने नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराया. हरिद्वार एल्मास की टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो लंबे समय से अपनी क्रिकेट जर्नी में इस ब्रेकथ्रू का इंतजार कर रहे थे. जिन्हें इस सीजन में निखरने का मौका मिला.

हरिद्वार एल्मास के खिलाड़ी नीरज राठौर (फोटो- ETV Bharat)

उनकी हरिद्वार टीम के सभी मालिक उत्तराखंड से आते हैं. जो उत्तराखंड के बाहर काम करते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि क्रिकेट के इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो अपना पूरा योगदान दें. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो उत्तराखंड के क्रिकेट को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं.

उन्होंने बताया कि इस बार भले ही पिछले सीजन से काफी कम उत्साह स्थानीय लोगों में देखने को मिला, लेकिन आयोजन को चाहिए कि वो इस राज्य स्तरीय इवेंट का सही तरह से प्रचार प्रसार करें. स्थानीय लोगों को भी इसमें पूरी तरह से इंवॉल्व करें. ताकि, यह आयोजन केवल कुछ लोगों का न रह कर पूरे प्रदेश का बने.

यूपीएल में बड़े खिलाड़ियों को करें शामिल: वहीं, इसके अलावा हरिद्वार एल्मास के मालिक फियाजुद्दीन ने आयोजकों से अपील की है कि वो UPL में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों को इंगेज करें. ताकि, उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़े.

हरिद्वार एल्मास के खिलाड़ी सौरभ (फोटो- ETV Bharat)

UPL 2 में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी रहे नीरज: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के इस सीजन में कई रिकॉर्ड बने और कई ऐसे खिलाड़ी निकाल कर सामने आए, जिनका प्रदर्शन देखने लायक था. इन्हीं में से एक खिलाड़ी हरिद्वार एल्मास के नीरज राठौर रहे. जिन्होंने 29 बॉल में शतक मारकर सबसे तेज सेंचुरी बनाई.

मैच जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में नीरज ने कहा कि इस तरह के बड़े प्लेटफार्म पर उन्हें मौका मिला और उनके बल्ले पर अच्छे से बॉल आई. जिसे उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया. उन्होंने कहा कि इसका फायदा आगे आने वाले व्हाइट बॉल कंपटीशन में भी देखने को मिलेगा.

उनकी कोशिश रहेगी कि रणजी मैच हो या फिर अन्य प्रतियोगिता, वहां पर भी वो अपने इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे. वहीं, इसके अलावा फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सौरभ ने भी फाइनल के अनुभव को साझा किया. सौरभ ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जब टीम को जरूरत थी तो अपनी भूमिका निभाई.

पिता का साया उठ जाने के बाद भी क्रिकेट नहीं छोड़ा, बस एक मौके का था इंतजार: ऐसे ही एक और खिलाड़ी हिमांशु सैनी हैं, जिन्हें यूपीएल के दूसरे सीजन में हरिद्वार की टीम में सिलेक्ट किया गया और उन्हें पूरे सीजन में केवल एक मौका मिला. इस एक मौके में उन्होंने खुद को साबित कर दिया.

दरअसल, रुड़की से आने वाली हिमांशु सैनी सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं. हाल ही में उनके पिता का निधन हुआ. जिससे अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई. ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने बताया कि वो बैंक में नौकरी करते हैं. नौकरी के साथ-साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं.

हिमांशु ने बताया कि उन्हें इस लीग में थोड़ा देरी से मौका मिला. जब उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने पहले ही मैच में 70 रन बना डाले. उन्होंने बताया कि क्रिकेट में करियर बनाना केवल उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का सपना है. उन्हें उम्मीद है कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने इस सपने को पूरा करेंगे.

