यूपीएल सीजन 2 में खत्म हुये लीग मैच, अब एलिमिनेटर और क्वालिफायर की बारी, जानें पूरा शेड्यूल

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग (2025 UPL2) में अब कल एक आखिरी लीग मैच होना है. ये मैच कल सुबह 11 बजे शुरू होगा. वहीं, यूपीएल सीजन 2 प्वाइंट टैली की बात करें तो हरिद्वार ने पांइट टेबल में सबसे आगे है. नैनीताल और देहरादून पॉइंट टेबल में टॉप 3 में हैं. शनिवार को होने वाले पहले लीग मैच में ऋषिकेश और पिथौरागढ़ एलिमिनेटर आमने सामने होंगे. शाम को नंबर 3 और नंबर 2 के बीच सेमीफाइनल होगा. 5 अक्टूबर को यूपीएल सीजन 2 का फाइनल मैच खेला जाएगा.

हरिद्वार की जगह फाइनल में पक्की: शुक्रवार को हुए उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 (UPL 2) के दिन का पहला मुकाबला हरिद्वार एल्मास और टिहरी टाइटंस के बीच हुआ. इसे हरिद्वार ने टिहरी को 5 विकेट से हराकर जीता. टिहरी के 130 रनों के लक्ष्य को हरिद्वार ने अंतिम ओवर से पहले ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही हरिद्वार एल्मास यूपीएल 2025 में 10 अंक हासिल करने वाली पहली टीम बन गई. साथ ही मजबूत नेट रन रेट के साथ हरिद्वार फाइनल की प्रमुख दावेदार बन गई.

पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली टिहरी टाइटन्स की पारी शुरू में ही लड़खड़ा गई. सलामी बल्लेबाज कर्ण वीर कौशल पहले ही ओवर में खाता खोले बिना पवेलियन लौटे. ईसाग्रो जगूड़ी की 23 (13 गेंद) की पारी के बावजूद, पावरप्ले तक टाइटन्स 50/6 के स्कोर पर लड़खड़ाते रहे. कप्तान शोभित सरीन ने शानदार जुझारू 59 रन (46 गेंद, 4 चौके, 4 छक्के) की पारी खेली. टीम को 120 रन के पार पहुंचाया. वे अंतिम ओवर में आउट हुए. टिहरी 19.2 ओवर में 129 पर ऑलआउट हो गई.

हरिद्वार के लिए सुमित जुयाल और अभय छेत्री ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सिद्धार्थ गुप्ता ने 2 विकेट लेकर समर्थन दिया. लक्ष्य का पीछा भी आसान नहीं रहा. कप्तान कुणाल चंदेला ने आक्रामक 18 रन बनाए. सौरव चौहान (21) और नीरज सिंह राठौर (23) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. लगातार विकेट गिरते रहे. हरिद्वार पर दबाव बनता रहा. अंत में, प्रियांशु खंडूरी ने 35 गेंदों में नाबाद 35 रन की संयमित पारी खेलते हुए टीम को स्थिरता दी. हिमांशु सोनी (14 रन, 6 गेंद) की तेज पारी ने आखिरी क्षणों में जीत को सुनिश्चित किया. एल्मास ने 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य पार कर लिया. सुमित जुयाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.