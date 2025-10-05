ETV Bharat / sports

शाश्वत डंगवाल की दमदार बल्लेबाजी, फाइनल में पहुंचे नैनीताल टाइगर्स, आज हरिद्वार से होगा मुकाबला

देहरादून: शनिवार देर रात राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में शाश्वत डंगवाल के 90 रनों की बदौलत नैनीताल टाइगर्स ने देहरादून वॉरियर्स को 20 रन से हराया. इस जीत के साथ नैनीताल टाइगर्स ने फाइनल में कदम रख लिया है. आज 3 बजे से यूपीएल सीजन 2 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. जिसमें नैनीताल टाइगर्स का सामना हरिद्वार से होगा.

देहरादून वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. देहरादून के लिए राहुल राज और भूपेन लालवानी ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पांच रन के स्कोर पर दोनों खिलाड़ी पवेलियन लौट गए. इसके बाद आरव महाजन भी बिना खाता खोले कैच थमा बैठे. बल्लेबाजी करने उतरी नैनीताल टाइगर की टीम शुरू में बुरी तरह से लड़खड़ाती नजर आई. नैनीताल के पहले तीन विकेट 8 रन पर ही गिर गए. उसके बार शाश्वत डंगवाल ने लड़खड़ाती पारी को संभाला. दीक्षांशु के साथ टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल कर पहले 12 ओवर में 100 रन पूरे कर, पारी को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया.

उसके बाद बचे हुए आठ ओवर्स में नैनीताल ने स्कोर 150 पार किया. शाश्वत और दीक्षांशु के बीच 139 रन की पार्टनरशिप हुई. शाश्वत ने 60 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली. दीक्षांशु ने 32 गेंद में 50 रन बनाए. दीक्षांशु के आउट होने के बाद सौरव रावत ने बेहतरीन 30 रन बनाये. नैनीताल ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 188 रन बनाये.

देहरादून वॉरियर्स के लिए लिए नवीन कुमार सिंह ने सर्वाधिक पांच विकेट लिए. इसके अलावा रक्षित ने दो, हर्ष और देवेंद्र ने एक-एक विकेट लिया. दूसरी इनिंग में देहरादून लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी. देहरादून की टीम शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही. नैनीताल की तरह देहरादून की टीम संभल नहीं पायी. सबसे पहले कप्तान युवराज चौधरी महज पांच रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गये. इसके बाद शंकर रावत, हर्ष राणा भी पवेलियन लौटे. समर्थ सेमवाल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते चले गये. समर्थ ने 58 रन बनाए. रक्षित ने 22 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. निर्धारित ओवरों में देहरादून 168 रन ही बना सकी.