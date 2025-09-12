ETV Bharat / sports

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने UPL सीजन 2 की तारीखों की घोषणा कर दी है.जानिए कौन-कौन सी टीमें होंगी शामिल और क्या है प्राइज मनी?

UTTARAKHAND PREMIER LEAGUE 2025
यूपीएल 2025 की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 9:56 PM IST

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) ने 'उत्तराखंड प्रीमियर लीग' के अगले सीजन यानी UPL 2 की घोषणा कर दी है. सीएयू ने अपने आने वाले यूपीएल सीजन 2 (UPL) की जानकारी साझा की है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष दीपक मेहरा, सचिव किरण वर्मा के अलावा UPL को इवेंट करवाने वाली कंपनी एसएसपार्क (SSPARK) के फाउंडर राजीव खन्ना भी मौजूद रहे.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग इवेंट आयोजित कराने वाली कंपनी से एसएसपार्क के फाउंडर राजीव खन्ना ने UPL सीजन 2 की तारीखों का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि 23 सितंबर से देहरादून से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में UPL वूमेन के मैच की शुरुआत होगी. इसका फाइनल 27 सितंबर को होगा. इसी दिन से UPL पुरुष मैच का आगाज भी हो जाएगा. जो कि 8 अक्टूबर तक चलेंगे.

सीएयू के अध्यक्ष दीपक मेहरा से बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस पूरे सीजन के दौरान 3 बड़े आयोजन होंगे. जो कि पहला वूमेन मैच के शुरुआत के दिन यानी 23 सितंबर को दूसरा वूमेन मैच के फाइनल और पुरुष मैच के उद्घाटन के मौके पर 27 सितंबर को और तीसरा यूपीएल पुरुष के फाइनल पर 8 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे.

यूपीएल मेन (UPL Man) की टीमें-

  1. देहरादून वॉरियर्स
  2. हरिद्वार स्प्रिंग अलमास
  3. नैनीताल टाइगर्स
  4. पिथौरागढ़ हरिकेनस
  5. ऋषिकेश फॉल्कंस
  6. टिहरी टाइटंस
  7. UNS इंडियन

यूपीएल वूमेन (UPL Women) की टीमें-

  1. हरिद्वार स्टॉर्म
  2. मसूरी थंडर्स
  3. पिथौरागढ़ हरिकेनस
  4. टिहरी क्वींस

UPL सीजन 2 में प्राइज मनी: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के मुताबिक, इस बार तकरीबन 50 लाख तक के प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. जिसमें पुरुष विजेता टीम को 25 लाख रुपए और महिला विजेता टीम को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे.

इसी तरह से रनर अप में पुरुष टीम को 12 लाख और महिला टीम को 3 लाख की प्राइस मनी दी जाएगी. इसके अलावा इंडिविजुअल्स प्राइस मनी भी शामिल है. जिसमें पुरुष मैन ऑफ द सीरीज को 1 लाख तो वहीं महिला वूमेन ऑफ द सीरीज को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. वहीं, हर मैच में मैन ऑफ द मैच को 10 हजार का इनाम दिया जाएगा.

Uttarakhand Premier League
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

बॉलीवुड और सिंगिंग जगत के बड़े हस्तियों के परफॉर्मेंस से होगा रंगारंग आगाज: UPL 1 का सफल संचालन करने वाले SSPARK इवेंट्स के फाउंडर राजीव खन्ना जो कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उनसे जाना कि इस बार किस तरह से वो UPL 2 के सीजन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं? इस वक्त बरसात भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी.

राजीव खन्ना ने बताया कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग के इस दूसरे सीजन को पहले सीजन से और ज्यादा भव्य बनाने के लिए तीन बड़े आयोजन किए जा रहे हैं. इसके अलावा बीच-बीच में भी छोटे-छोटे आयोजन किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के मौके पर देश के नामचीन बॉलीवुड और संगीत जगत के चेहरे UPL को चार चांद लगाने का काम करेंगे.

वहीं, इसके अलावा उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को भी इस बार विशेष स्थान दिया जाएगा. हालांकि, ओपनिंग सेरेमनी में कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर अभी आयोजकों ने सस्पेंस रखा है. फिलहाल, यूपीएल 2 को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से लेकर एसएसपार्क स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम तैयारियों में जुटी हुई है.

मौसम डाल सकता है खलल: इस बार जिस तरह से मानसून सीजन में उत्तर भारत के राज्यों में काफी बारिश देखने को मिली है तो वहीं उत्तराखंड प्रीमियर लीग के ऊपर भी मौसम के काले बादल मंडरा रहे हैं. इसको लेकर जब आयोजकों से पूछा गया तो उनका कहना था कि मौसम ने लगातार उनकी टेंशन बनाई हुई है, लेकिन बीच में मैच की विंडो उन्हें मिल जाती है, जिसमें वो अपना मैच करवाने में सफल रहेंगे.

उन्होंने बताया कि मौसम जहां एक तरफ बड़ी चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी लेकर आता है. क्योंकि, यह पूरे देश में साल के सीजन का आखिरी टूर्नामेंट होता है. लिहाजा, इसके मोमेंटम हमें आईपीएल में देखने को मिलते हैं. बहुत सारे आईपीएल के टीम उत्तराखंड प्रीमियर लीग में नए चेहरे को तलाशते हैं.

Uttarakhand Premier League
उत्तराखंड प्रीमियर लीग का पोस्टर (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड प्रीमियर लीग देगा 25 करोड़ का रेवेन्यू, आपदा के लिए भी करेंगे सहयोग: उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करने वाले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी SSPARK के पदाधिकारी का कहना है कि इस बार पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने अपना कहर बरपाया है. देश के कई राज्यों में आपदा प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है.

इस पूरे आयोजन के दौरान कोशिश रहेगी कि आपदा पीड़ितों के लिए भी कुछ सहयोग किया जाए. वहीं, इसके अलावा राजीव खन्ना ने कहा कि अगर पूरे उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सीजन को देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से राज्य को तकरीबन 20 से 25 करोड़ की इकोनॉमी हासिल होती है. दूसरी तरफ उत्तराखंड के खिलाड़ियों को एक बड़ा एक्स्पोजर नेशनल क्रिकेट प्लेटफार्म पर मिलता है.

