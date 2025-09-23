ETV Bharat / sports

आज से UPL-2 की शुरुआत, नोरा फतेही कर सकती है परफॉर्म, फील्ड से देखें कैसी है तैयारी

देहरादून: आज से उत्तराखंड में UPL सीजन 2 की शुरुआत हो रही है. इसको लेकर देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तैयारी हो चुकी है. यूपीएल-2 में पहले महिला टीमों के मैच होंगे. 27 सितंबर से पुरुषों के मैच खेले जाएंगे.

उत्तराखंड में एक बार फिर से क्रिकेट का फीवर चढ़ने वाला है. आज से उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है. आज से देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग के महिला मैच शुरू होने जा रहे हैं. जिसको लेकर फील्ड पूरी तरह से तैयार है तो वहीं आज दिन में 3:00 बजे से पहला मैच मसूरी थंडर और पिथौरागढ़ हरिकेन के बीच होगा. आज 23 सितंबर से शुरू होने जा रही उत्तराखंड प्रीमीयर लीग की वूमेन्स लीग में चार टीम खेलेंगी. टॉप दो टीम्स के बीच में फाइनल मुकाबला होगा.

महिलाओं के टूर्नामेंट फिक्चर: तारीख मैच नंबर समय टीमें

23-09-25 1 3:00 PM मसूरी थंडर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स 23-09-25 2 7:30 PM टिहरी क्वींस vs हरिद्वार स्टॉर्म 24-09-25 3 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs टिहरी क्वींस 24-09-25 4 7:30 PM हरिद्वार स्टॉर्म vs मसूरी थंडर्स 25-09-25 5 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs हरिद्वार स्टॉर्म 25-09-25 6 7:30 PM मसूरी थंडर्स vs टिहरी क्वींस 26-09-25 फाइनल 3:00 PM 1st vs 2nd स्थान टीम