आज से UPL-2 की शुरुआत, नोरा फतेही कर सकती है परफॉर्म, फील्ड से देखें कैसी है तैयारी

आज से उत्तराखंड प्रीमियर लीग में महिलाओं के मैचों की शुरुआत हो रही है, 27 सितंबर से पुरुषों के मैच होंगे

यूपीएल सीजन 2 (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2025 at 12:37 AM IST

देहरादून: आज से उत्तराखंड में UPL सीजन 2 की शुरुआत हो रही है. इसको लेकर देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तैयारी हो चुकी है. यूपीएल-2 में पहले महिला टीमों के मैच होंगे. 27 सितंबर से पुरुषों के मैच खेले जाएंगे.

उत्तराखंड में एक बार फिर से क्रिकेट का फीवर चढ़ने वाला है. आज से उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है. आज से देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग के महिला मैच शुरू होने जा रहे हैं. जिसको लेकर फील्ड पूरी तरह से तैयार है तो वहीं आज दिन में 3:00 बजे से पहला मैच मसूरी थंडर और पिथौरागढ़ हरिकेन के बीच होगा. आज 23 सितंबर से शुरू होने जा रही उत्तराखंड प्रीमीयर लीग की वूमेन्स लीग में चार टीम खेलेंगी. टॉप दो टीम्स के बीच में फाइनल मुकाबला होगा.

महिलाओं के टूर्नामेंट फिक्चर:

तारीख मैच नंबर समय टीमें
23-09-25 1 3:00 PM मसूरी थंडर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स

23-09-25 2 7:30 PM टिहरी क्वींस vs हरिद्वार स्टॉर्म

24-09-25 3 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs टिहरी क्वींस

24-09-25 4 7:30 PM हरिद्वार स्टॉर्म vs मसूरी थंडर्स

25-09-25 5 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs हरिद्वार स्टॉर्म

25-09-25 6 7:30 PM मसूरी थंडर्स vs टिहरी क्वींस

26-09-25 फाइनल 3:00 PM 1st vs 2nd स्थान टीम

UPL सीजन 2 की शुरुआत से पहले ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर तैयारी का जायजा लिया. इस मौके पर हमने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव से बातचीत की. उनसे पूछा कि उनके पिछले बार के अनुभव और इस बार की तैयारी कैसी है. उन्होंने कहा कि इस बार पिछली बार की तुलना में एक बड़े स्केल पर तैयारी की गई है. इस बार आठ टीमें पुरुष वर्ग में और चार महिला वर्ग में खेल रही हैं. उन्होंने कहा कि इस बार क्रिकेट के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष फोकस किया गया है. उन्होंने बताया कि इस बार कलाकारों के अलावा बॉलीवुड फेम भी ग्राउंड में नजर आएंगी. बादशाह जैसी बड़ी सेलिब्रिटी यहां पर मौजूद रहें ये कोशिश की जा रही है. साथ ही नोरा फतेही अली भी यहां पर परफॉर्मेंस दे सकती हैं.

पुरुषों के टूर्नामेंट फिक्चर:

तारीख मैच नंबर समय टीमें
27-09-2025 1 11:00 AM यूएसएन इंडियंस vs देहरादून वारियर्स
27-09-2025 2 3:00 PM टिहरी टाइटंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
27-09-2025 3 7:30 PM हरिद्वार एल्मास vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
28-09-2025 4 11:00 AM नैनीताल टाइगर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
28-09-2025 5 3:00 PM हरिद्वार एल्मास vs देहरादून वारियर्स
29-09-2025 6 11:00 AM टिहरी टाइटंस vs यूएसएन इंडियंस
29-09-2025 7 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs नैनीताल टाइगर्स
29-09-2025 8 7:30 PM ऋषिकेश फाल्कन्स vs हरिद्वार एल्मास
30-09-2025 9 11:00 AM देहरादून वारियर्स vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
30-09-2025 10 3:00 PM नैनीताल टाइगर्स vs टिहरी टाइटंस
30-09-2025 11 7:30 PM यूएसएन इंडियंस vs ऋषिकेश फाल्कन्स
01-10-2025 12 11:00 AM टिहरी टाइटंस vs पिथौरागढ़ हरिकेन्स
01-10-2025 13 3:00 PM हरिद्वार एल्मास vs यूएसएन इंडियंस
01-10-2025 14 7:30 PM देहरादून वारियर्स vs नैनीताल टाइगर्स
02-10-2025 15 11:00 AM हरिद्वार एल्मास vs नैनीताल टाइगर्स
02-10-2025 16 3:00 PM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs यूएसएन इंडियंस
02-10-2025 17 7:30 PM देहरादून वारियर्स vs टिहरी टाइटंस
03-10-2025 18 11:00 AM हरिद्वार एल्मास vs टिहरी टाइटंस
03-10-2025 19 3:00 PM देहरादून वारियर्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
03-10-2025 20 7:30 PM नैनीताल टाइगर्स vs यूएसएन इंडियंस
04-10-2025 21 11:00 AM पिथौरागढ़ हरिकेन्स vs ऋषिकेश फाल्कन्स
04-10-2025 एलिमिनेटर 7:30 PM 2nd vs 3rd स्थान टीमें
05-10-2025 फाइनल 7:30 PM 1st स्थान टीम vs एलिमिनेटर विजेता

प्रतियोगिता का प्रारूप:

• महिलाओं का फाइनल लीग स्टेज के टॉप दो स्थान वाली टीमों के बीच खेला जाएगा

• पुरुषों का एलिमिनेटर लीग स्टेज के 2nd और 3rd स्थान की टीमों के बीच होगा

• पुरुषों का फाइनल 1st स्थान टीम और एलिमिनेटर विजेता केबीच होगा

• सभी मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, देहरादून में होंगे

