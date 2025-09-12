ETV Bharat / sports

देशभर के खेल विश्वविद्यालयों से कैसे बेहतर होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? एक क्लिक में समझिये

Published : September 12, 2025 at 1:01 PM IST

श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना असम में 2018 में हुई. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ हरियाणा सोनीपत की स्थापना 2022 में हुई. महाराणा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला की स्थापना 2019 में हुई. राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू की स्थापना 2013 में हुई. बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नालंदा की स्थापना 2021 में हुई. दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थारना 2019 में हुई. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की स्थापना 2020 में हुई. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ की स्थापना 2021 में हुई.

भारत की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी: नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला. इसकी स्थापना 1961 में हुई. LNIPE ग्वालियर, मध्य प्रदेश. इसकी स्थापना 1995 में हुई. तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2005 में चेन्नई में की गई. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर की स्थापना 2018 में हुई. स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वडोदरा की स्थापना 2011 में हुई.

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद रजत जयंती वर्ष के मौके पर प्रदेश को अपनी पहली खेल यूनिवर्सिटी मिली है. तमाम औपचारिकताओं के बाद अब इसे फंक्शनल करने का काम हल्द्वानी गौलापार में जोरों से चल रहा है. खेल यूनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर और रजिस्टर की नियुक्ति भी हो चुकी है. यही वजह है कि अब वॉइस चांसलर के रूप में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिंह लगातार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने में जुटे हुए हैं. आइये सबसे पहले देशभर में मौजूद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर एक नजर डालते हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों खेल यूनिवर्सिटी स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. उत्तराखंड में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज को देशभर के खेल विश्वविद्यालयों से कैसे बेहतर बनाया जाए? खेल यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कुछ चैलेंज हैं? साथ ही उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा? इसे लेकर तमाम तरह की प्लानिंग की जा रही हैं.

उत्तराखंड में प्रस्तावित मानसखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले उत्तराखंड खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने देशभर की इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ऑपरेशनल और अकादमिक अनुभव को जाना. जिसके बाद यहां की सभी बेहतर चीजों को लेकर उत्तराखंड मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मसौदा तैयार किया गया. अब उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर घोषणा हो चुकी है. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है. ऐसे में उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए क्या कुछ चुनौतियां है? आइए जानते हैं.

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की चुनौती (ETV BHARAT GRAPHICS)

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की जरूरतें और चुनौती: ओलंपिक खेलों के साथ-साथ अन्य खेलों को भी ओलंपिक में शामिल करवाना उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की पहली चुनौती है. जरूरी नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी बड़ी चुनौती है. पाठ्यक्रमों के विकास के लिए फ्यूचर प्लानिंग और SOP तैयार करना उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी के लिए चुनौती के साथ बड़ी जरूरत भी है.

उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अधिकारी (ETV BHARAT GRAPHICS)

टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फैसेलिटीज को जुटाना भी इसके लिए जरूरी है. इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए करियर डेवलपमेंट, अवस्थापना विकास में आ रही क्लीरेंस की दिक्कतों को दूर करना भी एत बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंशियल काउंसिल का गठन करना सबसे बड़ी जरूरता है.

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्ट्रक्चर (ETV BHARAT GRAPHICS)

विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिंह उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय में पहले वॉइस चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने बताया खेल विश्वविद्यालय के एक्ट पारित होने के बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान हल्द्वानी गौलापर में लगातार इंफ्रास्टक्चर कार्य चल रहा है. अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी का एक्ट पारित होने के बाद यूनिवर्सिटी को यूजीसी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है. इसके अलावा विश्वविद्यालय की अलग-अलग कमेटियां गठित होनी हैं. इसके बाद कोर्स और करिकुलम का निर्धारण होना है.

उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खासियत (ETV BHARAT GRAPHICS)

एकेडमिक सपोर्ट के लिये भी कई चीजों की जरूरत है. सभी पर काम किया जा रहा है. एडमिशन के लिए स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और जिन बच्चों का खेल विश्वविद्यालय में एडमिशन होना है उनकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं.

- अमित सिंह, विशेष प्रमुख खेल सचिव -



उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्ट्रक्चर

स्कूल का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स कोचिंग डिपार्टमेंट ऑफ़ योग और इंडीजीनस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन

स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ जर्नलिज्म मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ भारत फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ़ पॉलिसी लॉ एंड एथिक्स डिपार्टमेंट ऑफ़ कोर सब्जेक्ट



स्कूल ऑफ़ स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट ऑफ़ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एलिट कोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड ह्यूमन काइनेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी, स्ट्रैंथ एंड कंडीशनिंग डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन

उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अमित सिन्हा ने बताया खेल विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले कुछ पहले कोर्सेज को लेकर प्रक्रिया चल रही है. कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे बेसिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए जो की बेहद महत्वपूर्ण हैं. इन पाठ्यक्रमों में बीपीएड, बीसीईएस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, जैसे विषयों पर अभी चर्चा हो रही है. इन्हीं पर पहले बैच के स्टूडेंट को लिया जाएगा.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के उद्देश्य (ETV BHARAT GRAPHICS)

उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के बाद स्पोर्ट्स फीवर बढ़ा है. उत्तराखंड के लोगों में खेलों के प्रति जागरुकता बढ़ी है. पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन हुआ है. इससे लगता है कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कारगर साबित होगा.

- अमित सिंह, विशेष प्रमुख खेल सचिव -

2026 से शुरू होगा पहला बैच: अमित सिन्हा ने बताया उनकी कोशिश है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला बैच जनवरी 2026 में शुरू किया जाएगा. बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्स सबसे पहले शुरू किए जाएंगे. जिसमें 30-30 स्टूडेंट्स का पहला बैच शुरू करने की प्लानिंग है. इसके बाद स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन के कोर्सेज भी शुरू होंगे. फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी. फर्स्ट बैच में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के छात्रों को ही निशुल्क कोर्स करवाया जाएगा.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की विशेषताएं (ETV BHARAT GRAPHICS)

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की बड़ी बातें: उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण 105 एकड़ में किया जा रहा है. खेल विवि की स्थापना गौलापार, हल्द्वानी में हो रही है. यह आवासीय शिक्षण के साथ एफिलियेटिंग विवि भी होगा. यहां क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, स्वीमिंग पुल बना हुआ है.एथलेटिक्स स्टेडियम, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, ऑडिटोरियम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की विशेषताएं (ETV BHARAT GRAPHICS)

दूसरे खेल विश्वविद्यालयों कैसे अलग होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया. उस लिहाज से उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में सबसे ज्यादा संसाधन हैं. उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी में चलाई जाने वाले कोर्स सभी अपडेटेड और मार्केट डिमांड के अनुसार डेवलप किया जा रहे हैं. यह पुराने अव्यावहारिक हो चुके कोर्स जैसे नहीं होंगे. उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी देश की एकमात्र से खेल यूनिवर्सिटी है जिसके पास मैदान और पहाड़ दोनों तरह के भौगोलिक क्षेत्र मौजूद हैं. आने वाले समय में हाई एल्टीट्यूड कोर्स करवाने वाली यह एकमात्र यूनिवर्सिटी हो सकती है. उत्तराखंड के लिए यूनिवर्सिटी के पास वॉटर स्पोर्ट्स और स्नो भारत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. आने वाले समय में यह दोनों क्षेत्र उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की यूएसपी हो सकती हैं.



स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं खेल प्रतिभाओं का विकास: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उनकी प्रतिभा निखर सके. शैक्षिक और खेल प्रशिक्षण का संयोजन: यहां छात्र खेल के साथ-साथ शैक्षिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं. अनुसंधान और नवाचार: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, और खेल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व: ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करते हैं रोजगार के अवसर: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले छात्रों को खेल उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की विशेषताएं

उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं: आधुनिक स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, और अन्य खेल सुविधाएं. विशेषज्ञ प्रशिक्षक: अनुभवी कोच और प्रशिक्षक जो खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं. शैक्षिक कार्यक्रम: खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, खेल प्रबंधन जैसे विषयों में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स. अनुसंधान और विकास: खेल संबंधित अनुसंधान और नवाचार पर जोर. अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना. फिटनेस और स्वास्थ्य सेवाएं: फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसी स्वास्थ्य सेवाएं. खेल उद्योग से जुड़ाव: खेल उद्योग के साथ जुड़ाव और इंटर्नशिप के अवसर. प्रतिभा विकास: युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानना और विकसित करना.

उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फायदे: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिये युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे. खेल जगत में उत्तराखंड और भी अधिक मजबूती मिलेगी. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिये प्रदेश की प्रतिभाओं को तराशा जाएगा. जिससे प्रदेश स्पोर्ट्स स्टेट के रुप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएगा. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने के बाद प्रदेश के युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना होगा. प्रदेश के युवाओं को अपने ही घर में सभी सुविधाएं मिल सकेंगी.