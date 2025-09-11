IND vs PAK मैच से पहले हाईकोर्ट ने BCCI को भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला ?
केलों पर 35 लाख रुपये खर्च करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोर्ड को नोटिस जारी किया है.
हैदराबाद: एशिया कप 2025 में इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ये एक मैच ही तो है इसे होने दीजिए. वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने को बीसीसीआई को नोटिस जारी कर दिया है. हालांकि ये नोटिस IND vs PAK मैच को लेकर नहीं है बल्कि उत्तराखंड क्रिकेट संघ में करोड़ों रुपये के दुरुपयोग के मामले से जुड़ा है.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार 10 सितंबर को उत्तराखंड क्रिकेट संघ द्वारा टूर्नामेंटों के लिए निर्धारित 12 करोड़ रुपये के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर बीसीसीआई को नोटिस जारी किया.
मामला क्या है?
दरअसल याचिकाकर्ता ने देहरादून के संजय रावत और अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड क्रिकेट संघ के खातों की जांच की मांग की है. याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वे इसमें हुए खर्च से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि खिलाड़ियों को केले उपलब्ध कराने पर ही 35 लाख रुपये खर्च कर दिये गए. इसलिए, याचिका में राज्य क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की मांग की गई है.
पैसों के दुरुपयोग का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बोर्ड ने भोजन खर्च की आड़ में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की और राज्य के खिलाड़ियों को कभी भी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की. इसके अलावा बोर्ड पर राज्य क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों पर भारी धनराशि खर्च करने का भी आरोप लगाया गया है. ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आयोजन प्रबंधन शुल्क पर 6.4 करोड़ रुपये, टूर्नामेंट प्रबंधन, ट्रायल मैचों और अन्य जरूरतों पर 26.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए. हालांकि, पिछले साल यह खर्च 22.30 करोड़ रुपये था. न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने इन याचिकाओं पर दलीलें सुने के बाद अगली सुनवाई शुक्रवार (12 सितंबर) तक के लिए स्थगित कर दी.
उत्तराखंड प्रीमियर लीग का टेंडर
वहीं दूसरी ओर इसी महीने की 5 तारीख को बोर्ड से संबंधित एक और याचिका उच्च न्यायालय में आई. जिसमें उत्तराखंड प्रीमियर लीग के 2025 सीजन के टेंडरों को लेकर भी कोर्ट में दलील रखी गईं. उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही है और जानबूझकर एक ही कंपनी को टेंडर दिए जा रहे हैं.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष की पीठ ने बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के बोर्ड अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.