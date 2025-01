ETV Bharat / sports

38वें नेशनल गेम्स का चौथा दिन, आज फुटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन के साथ होंगी ये प्रतियोगिताएं, एक क्लिक में देखें - 38TH NATIONAL GAMES UTTARAKHAND

बास्केटबॉल में दोपहर 3 बजे उत्तराखंड वुमेन टीम का मैच, शाम 5 बजे पुरुष टीम सर्विसेज से भिड़ेगी: देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के भागीरथी हॉल में बास्केटबॉल 5x5 के मैच में सुबह 10:00 बजे मध्य प्रदेश vs राजस्थान, 12:00 बजे पंजाब vs दिल्ली, 5 बजे उत्तराखंड vs सर्विस और तमिलनाडु vs कर्नाटक की पुरुष टीम के बीच होने हैं. महिला टीमों में 12 बजे कर्नाटक vs तमिलनाडु, 3 बजे उत्तर प्रदेश vs उत्तराखंड और केरल vs पंजाब के मैच होने हैं.

बैडमिंटन में आज का दिन महत्वपूर्ण: बैडमिंटन के लिहाज से उत्तराखंड के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उत्तराखंड की पुरुष और महिला दोनों टीमें आज सेमीफाइनल खेलेंगी. मल्टीपरपज हॉल परेड ग्राउंड देहरादून में आज सुबह पहले महिला टीमों में 10:00 बजे से असम vs उत्तराखंड और हरियाणा vs गुजरात का मैच होना है. शाम को 4:00 बजे पुरुष टीमों में उत्तराखंड vs राजस्थान और कर्नाटक vs छत्तीसगढ़ के सेमीफाइनल मैच होने हैं.

साइकिलिंग इवेंट: रोड साइकिलिंग इवेंट आज रुद्रपुर के रेडिसन होटल के समीप सड़क पर शुरू हो चुकी है. सुबह 7:00 बजे 12 किलोमीटर मेन रेस हो चुकी है. सुबह 10:30 बजे 60 किलोमीटर वुमेन रेस होनी है और 12:30 बजे अवॉर्ड सेरेमनी होनी है.

रग्बी के इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

रग्बी: रग्बी मैच के आज देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सुबह 10:00 बजे से लेकर के शाम 5:00 बजे तक महिला-पुरुष के पहले चार मैच नॉकआउट, चार मैच सेमीफाइनल्स, चार प्लेसमेंट और फिर दो मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए होंगे. वहीं आखिरी के दो मैच मैन वुमेन के गोल्ड मेडल के लिए होने हैं.

वेटलिफ्टिंग: वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मेन हॉल में सुबह 11:00 बजे से 5:00 बजे तक होनी है. इसमें 5 अलग-अलग मैच 55kg महिला, 67kg पुरुष, 59kg महिला, 73kg पुरुष और 64kg महिला में होने हैं.

वॉलीबॉल: वॉलीबॉल के मैच शिवालिक हॉल रुद्रपुर में दोपहर 12:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होने हैं. इन मैचों में महिला टीमों के मैच 12:00 बजे राजस्थान vs चंडीगढ़ महिला, 2:00 बजे तमिलनाडु vs वेस्ट बंगाल, 4:00 बजे केरल vs कर्नाटक, और 6:00 उत्तराखंड vs हिमाचल प्रदेश का होना है. तो वहीं पुरुष टीमों में 2:00 बजे हरियाणा vs सर्विसेज, 4:00 केरल vs कर्नाटक, 6:00 बजे उत्तराखंड vs तमिलनाडु और 8:00 पंजाब vs राजस्थान का मैच होना है.

बीच हैंडबॉल इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

बीच हैंडबॉल: बीच हैंडबॉल में शिवपुरी जो ऋषिकेश जिले में पड़ता है, यहां सुबह 10:00 बजे महिला टीम के मैच होने हैं. वहीं 11:00 बजे पुरुष टीम के मैच होने हैं.

खो-खो मैच: खो-खो के मैच हल्द्वानी के चौखंबा हॉल मानसखंड खेल परिसर गोलापार में 4:00 बजे से 7:00 बजे के बीच होने हैं. पहले महिला टीमों के दो मैच 4:00 बजे और 5:00 बजे तो वहीं इसके बाद पुरुष टीमों के दो मैच 6:00 बजे और 7:00 बजे होने हैं.

महिला फुटबॉल के इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

फुटबॉल वुमेन: महिला फुटबॉल टीम के मैच सुबह 10:00 उड़ीसा vs तमिलनाडु और 2:00 बजे सिक्किम vs हरियाणा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी में होने हैं. दोपहर 2:00 बजे वेस्ट बंगाल vs दिल्ली और शाम 6:00 बजे उत्तराखंड vs मणिपुर का मैच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी में होने हैं.

शुक्रवार के नेशनल गेम्स के इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

एक्वेटिक्स: एक्वेटिक्स प्रतियोगिताएं हल्द्वानी मानसखंड तरण ताल गोलापार में सुबह 8:30 बजे से शुरू होंगी तो वहीं फाइनल 5:00 बजे शाम को होगा. वाटर पूल 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच में होगा. डाइविंग इवेंट सुबह 10:00 बजे से दिन में 1:30 बजे तक होंगे.

कबड्डी के इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

कबड्डी: कबड्डी के मैच हरिद्वार योगास्थल खेल परिसर रोशनाबाद में शाम 4:00 से 7:00 के बीच में होंगे. जिसमें महिला टीम के चार मैच 4:00 बजे 5:00 बजे 6:00 बजे और 7:00 होंगे. पुरुष टीम के भी चार मैच 4:00 बजे 4:00 बजे 4:00 बजे और 7:00 होंगे.

योगासन के इवेंट (SOURCE: Department of Sports, Uttarakhand)

योगासन: योगासन के मैच हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में सुबह 10:00 बजे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद 11:00 बजे से शुरू होंगे, जो कि शाम 6:30 बजे तक अलग-अलग कैटेगरी में चलेंगे.

आज 31 जनवरी को नेशनल गेम की मेडल टेबल में 7 गोल्ड मेडल के साथ कर्नाटक सबसे ऊपर, 6 गोल्ड के साथ मणिपुर दूसरे और 4 गोल्ड मेडल के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर हैं. वहीं उत्तराखंड अभी 1 गोल्ड मेडल के साथ 13वें स्थान पर हैं. आज कई सारे मेडल इवेंट होने हैं, जिसके बाद मेडल टेबल में उलटफेर देखने को मिल सकता है.

