ETV Bharat / sports

लखनऊ की बेटी को भारतीय हॉकी टीम का मिला टिकट, अब चीन में बिखेरेंगी अपनी प्रतिभा का जलवा - WOMENS ASIA CUP 2025

भारतीय महिला हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बेटी को जगह मिली है, जो अब महिला एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगी.

Indian Women's hockey team
भारतीय महिला हॉकी टीम (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read

लखनऊ : हॉकी इंडिया ने गुरुवार को हांगझोऊ (चीन) में 5 से 14 सितंबर तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की है, जिसमें लखनऊ की प्रतिभावान खिलाड़ी मुमताज को भी जगह मिली है. यह टूर्नामेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी विजेता टीम को सीधे 2026 में होने वाले एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा.

लखनऊ मुमताज को मिला मौका

इस टीम में लखनऊ की प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान को भी जगह मिली है. मुमताज ने पहले जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया था. उनके खेल कौशल और निरंतर मेहनत के चलते उन्हें 'राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर' का खिताब भी मिल चुका है. भारतीय महिला हॉकी टीम में उनका चयन लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है.

इन टीमों से होंगे भारत के मैच

भारत को पूल ‘बी’ में रखा गया है, जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा. भारतीय टीम 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर से भिड़ेगी.

टीम की कमान मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गई है. टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन देखने को मिल रहा है. गोलकीपिंग की जिम्मेदारी बंसरी सोलंकी और बिचु देवी खरिबाम पर होगी. डिफेंस की कमान अनुभवी निक्की प्रधान और उदिता संभालेंगी, जिन्हें मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थौदम और ईशिका चौधरी का साथ मिलेगा.

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, 'हांगझोऊ में होने वाले महिला एशिया कप के लिए चुनी गई टीम पर हमें गर्व है. हमने अनुभव और युवा जोश का सही संतुलन बनाने की कोशिश की है. यह टूर्नामेंट न सिर्फ एक प्रतिष्ठित चैम्पियनशिप है बल्कि 2026 विश्व कप का क्वालिफायर भी है. हर मैच खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और धैर्य की परीक्षा लेगा. हमें भरोसा है कि यह टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करेगी और भारत का नाम रोशन करेगी.

महिला एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम

गोलकीपर

बंसारी सोलंकी

बिच्छू देवी खारिबाम

डिफेंडर

मनीषा चौहान

उदिता

ज्योति

सुमन देवी थौदम

निक्की प्रधान

इशिका चौधरी

मिडफील्डर

नेहा

वैष्णवी विट्ठल फाल्के

सलिमा टेटे (कप्तान)

शर्मिला देवी

लालरेम्सियामी

सुनेलिता टोप्पो

फारवर्ड

नवनीत कौर

रुतजा दादासो पिसल

सौंदर्य डुंगडुंग

मुमताज खान

दीपिका

संगीता कुमारी

ये खबर भी पढ़ें : भारतीय महिला हॉकी टीम को चीन ने 2-3 से हराया, लगातार 8वीं हार के बाद FIH प्रो लीग से हुई बाहर

लखनऊ : हॉकी इंडिया ने गुरुवार को हांगझोऊ (चीन) में 5 से 14 सितंबर तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की है, जिसमें लखनऊ की प्रतिभावान खिलाड़ी मुमताज को भी जगह मिली है. यह टूर्नामेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी विजेता टीम को सीधे 2026 में होने वाले एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा.

लखनऊ मुमताज को मिला मौका

इस टीम में लखनऊ की प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान को भी जगह मिली है. मुमताज ने पहले जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया था. उनके खेल कौशल और निरंतर मेहनत के चलते उन्हें 'राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर' का खिताब भी मिल चुका है. भारतीय महिला हॉकी टीम में उनका चयन लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है.

इन टीमों से होंगे भारत के मैच

भारत को पूल ‘बी’ में रखा गया है, जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा. भारतीय टीम 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद 6 सितंबर को जापान और 8 सितंबर को सिंगापुर से भिड़ेगी.

टीम की कमान मिडफील्डर सलीमा टेटे को सौंपी गई है. टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन देखने को मिल रहा है. गोलकीपिंग की जिम्मेदारी बंसरी सोलंकी और बिचु देवी खरिबाम पर होगी. डिफेंस की कमान अनुभवी निक्की प्रधान और उदिता संभालेंगी, जिन्हें मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थौदम और ईशिका चौधरी का साथ मिलेगा.

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, 'हांगझोऊ में होने वाले महिला एशिया कप के लिए चुनी गई टीम पर हमें गर्व है. हमने अनुभव और युवा जोश का सही संतुलन बनाने की कोशिश की है. यह टूर्नामेंट न सिर्फ एक प्रतिष्ठित चैम्पियनशिप है बल्कि 2026 विश्व कप का क्वालिफायर भी है. हर मैच खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और धैर्य की परीक्षा लेगा. हमें भरोसा है कि यह टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करेगी और भारत का नाम रोशन करेगी.

महिला एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम

गोलकीपर

बंसारी सोलंकी

बिच्छू देवी खारिबाम

डिफेंडर

मनीषा चौहान

उदिता

ज्योति

सुमन देवी थौदम

निक्की प्रधान

इशिका चौधरी

मिडफील्डर

नेहा

वैष्णवी विट्ठल फाल्के

सलिमा टेटे (कप्तान)

शर्मिला देवी

लालरेम्सियामी

सुनेलिता टोप्पो

फारवर्ड

नवनीत कौर

रुतजा दादासो पिसल

सौंदर्य डुंगडुंग

मुमताज खान

दीपिका

संगीता कुमारी

ये खबर भी पढ़ें : भारतीय महिला हॉकी टीम को चीन ने 2-3 से हराया, लगातार 8वीं हार के बाद FIH प्रो लीग से हुई बाहर

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY INDIAINDIAN WOMENS HOCKEY TEAMMUMTAZ KHANमुमताज खानWOMENS ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.