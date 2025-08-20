हैदराबाद: विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2025 के मिश्रित युगल स्पर्धा से अपना नाम वापस ले लिया है. हाल ही में कार्लोस अल्काराज के खिलाफ सिनसिनाटी ओपन का फाइनल मैच भी वो पूरा नहीं खेल सके थे और चोट के कारण आगे मैच खेलने से मना कर दिया था. जिसके कारण स्पेनिश खिलाड़ी अल्काराज पहली बार सिनसिनाटी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया.
यूएस ओपन के मिश्रित युगल स्पर्धा में सिनर को चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा के साथ भाग लेना था. हालाँकि, आयोजकों ने पुष्टि की है कि यह जोड़ी साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम में भाग नहीं लेगी. उनकी जगह डेनियल कॉलिन्स और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी को शामिल किया गया है. यह घोषणा मंगलवार को होने वाले पहले मैच से कुछ घंटे पहले की गई.
US Open Mixed Doubles Update: Jannik Sinner has withdrawn from the Mixed Doubles event with an illness.— US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025
The team of Siniakova/Sinner is replaced by Danielle Collins/Christian Harrison.
सिनर सिनसिनाटी ओपन से हटे
सिनर का अल्काराज के साथ सिनसिनाटी ओपन फाइनल सिर्फ पांच गेम तक चला क्योंकि सिनर शुरू से ही अस्वस्थ दिखाई दिए और चिकित्सा उपचार के बावजूद पहले सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद बाकी सेट नहीं खेल पाए. सिनर ने यूएस ओपन को देखते हुए फाइनल मैच में आगे खेलने से पीछे हट गए. अब वो यूएस ओपन 2025 के सिंगल इवेंट में खेलते हुए नजर आएंगे
दूसरी बार ऐसा हुआ
ओपन एरा में यह सिर्फ दूसरी बार है जब कोई खिलाड़ी सिनसिनाटी पुरुष फाइनल में रिटायर हुआ हो. इससे पहले नोवाक जोकोविच ने 2013 में कंधे की चोट के कारण 6-4, 3-0 से पिछड़ने के बाद मैच छोड़ने का फैसला किया था.
So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT— ATP Tour (@atptour) August 18, 2025
यूएस ओपन 2025 की प्राइज मनी
यूएस ओपन 24 अगस्त से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है. 15 दिनों तक चलने वाले इस टेनिस टूर्नामेंट का समापन 7 सितंबर को होगा. इस टूर्नामेंट की प्राइज मनी 90 मिलियन डॉलर रखी गई है, जो लगभग 790 करोड़ भारतीय रुपये बनता है. ये प्राइज मनी टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा है.