US Open 2025 Prize Money: यूएस ओपन 2025 (US Open 2025) की शुरुआत 24 अगस्त को न्यूयॉर्क में होगी. 15 दिनों तक चलने वाले इस टेनिस टूर्नामेंट का समापन 7 सितंबर को होगा. ये साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम है. इस टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी का भी ऐलान कर दिया गया. जिसे जानने के बाद हर किसी की आंख खुली की खुली रह गई.

टेनिस इतिहास सबसे बड़ी प्राइज मनी

यूएस ओपन ने अपने 2025 सीजन के लिए 90 मिलियन डॉलर प्राइज मनी का ऐलान किया है. जो भारतीय रुपये में लगभग 790 करोड़ बनता है. इस लिए ये कहा जा सकता है कि इस साल खिलाड़ियों पर पैसों की नहीं बल्कि करोड़ों की बारिश होगी. खास बात ये है कि ये प्राइज मनी टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

यूएस ओपन के चैंपियन को मिलेंगे 44 करोड़ रुपये

इसके अलावा 2025 की प्राइज मनी 2024 में दिए गए 75 मिलियन डॉलर (लगभग 657 करोड़ रुपये) प्राइज मनी से 20 प्रतिशत ज्यादा भी है. 2025 के पुरुष और महिला सिंगल टूर्नामेंट के विजेता को 5 मिलियन डॉलर (44 करोड़ रुपये) मिलेंगे जो पिछले वर्ष के 3.6 मिलियन डॉलर (31 करोड़ रुपये) से 39 प्रतिशत अधिक है. जबकि उपविजेता को 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये) सेमीफाइनलिस्ट को 1.26 मिलियन डॉलर (लगभग 14 करोड़ रुपये) मिलेंगे.

क्वालीफाइंग राउंड में भी होगी पैसों की बारिश

क्वालीफाइंग राउंड की प्राइज मनी में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इस लिए राउंड ऑफ 32 के विनर को 57,200 डॉलर (लगभग 50 लाख रुपये), राउंड ऑफ 64 के विजेता को 41,800 डॉलर (लगभग 36 लाख रुपये) और राउंड ऑफ 128 में जीतने वाले को 27,500 डॉलर (लगभग 24 लाख रुपये) मिलेंगे.

यूएस ओपन 2024 का चैंपियन

पिछले साल यूएस ओपन का खिताब दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर ने अपने नाम किया था. उन्होंने फाइनल में अमेरिका के नंबर 1 टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज को हराया था. जबकि महिला में बेलारूस की एरिना सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता था.

यूएस ओपन 2025 की प्राइज मनी (US Open 2025 Prize Money)

मेंस और विमेंस सिंगल्स टूर्नामेंट

चैंपियन: 5,000,000 डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 2,500,000 डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 1,260,000 डॉलर (लगभग 14 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 660,000 डॉलर (लगभग 5.7 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 16: 400,000 डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 32: 237,000 डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 64: 154,000 डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 128: 110,000 डॉलर (लगभग 97 लाख रुपये)

पुरुष और महिला डबल्स टूर्नामेंट (प्रति टीम)

चैंपियन: 1,000,000 डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 500,000 डॉलर (लगभग 4.3 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 250,000 डॉलर (लगभग 2.19 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 125,000 डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 16: 75,000 डॉलर (लगभग 65.73 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 32: 45,000 डॉलर (लगभग 39.43 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 64: 30,000 डॉलर (लगभग 26.29 लाख रुपये)

मिक्स्ड डबल्स टूर्नामेंट (प्रति टीम)

चैंपियन: 1,000,000 डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 400,000 डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 200,000 डॉलर (लगभग 1.7 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 100,000 डॉलर (लगभग 87.65 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 16: 20,000 डॉलर (लगभग 17.52 लाख रुपये)

पुरुष और महिला सिंगल्स क्वालीफाइंग