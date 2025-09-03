नई दिल्ली: यूएस ओपन जैसे-जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है. वैसे-वैसे दर्शकों को कोर्ट पर कुछ शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. अब नोवाक जोकोविच ने दर्शकों के लिए एक रोमांचक सेमीफाइनल सुनिश्चित कर दिया है, जहां उन्होंने टेलर फ्रिट्ज पर पांच सेटों में जीत हासिल करके कार्लोस अल्काराज के खिलाफ अंतिम-चार मुकाबले की तैयारी कर ली है. उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को तीन घंटे 24 मिनट तक चले मैच में हराया.

जोकोविच ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और पहले सेट में 3-0 की बढ़त बना ली. सर्बियन खिलाडी आठवें गेम में फ्रिट्ज की सर्विस पर सेट पॉइंट पर पहुंच गया. फ्रिट्ज ने कुछ प्रतिरोध किया और अगले गेम में पांच ब्रेक पॉइंट हासिल किए, लेकिन किसी को भी भुना नहीं पाए. जोकोविच ने पूरे सेट के दौरान दृढ़ संकल्प दिखाया और 25 स्ट्रोक की रैली में शानदार प्रदर्शन किया.

फ्रिट्ज ने दूसरे सेट में जोकोविच के दबदबे को चुनौती दी और दूसरे सेट के चौथे और छठे गेम में मौके बनाए. हालांकि, वह मौकों का फायदा नहीं उठा पाए और इससे जोकोविच अपने प्रतिद्वंद्वी की सर्विस तोड़कर 4-3 की बढ़त बना ली. फ्रिट्ज ने वापसी की, लेकिन अगले गेम में डबल फॉल्ट के कारण अपनी सर्विस गंवा बैठे. 38 वर्षीय खिलाड़ी ने यह सेट 7-5 से जीत लिया.अमेरिकी खिलाड़ी ने तीसरा सेट 6-3 से जीतकर वापसी के संकेत दिए. हालांकि, जोकोविच ने चौथा सेट और मैच जीतकर 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 से जीत हासिल की.

क्वार्टर फाइनल जीत के दौरान जोकोविच के रिकॉर्ड

जोकोविच 53 ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल (पुरुष या महिला) में सबसे ज्यादा बार पहुंच चुके हैं. उन्होंने क्रिस एवर्ट के 52 सेमीफाइनल को पीछे छोड़ दिया. रोजर फेडरर (46), मार्टिना नवरातिलोवा (44), और सेरेना विलियम्स (40) इस सूची में शीर्ष पांच में शामिल हैं.

यह सातवां अवसर है जब जोकोविच एक ही वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरुष एकल सेमीफाइनल (14) में पहुंचने के मामले में जोकोविच ने जिमी कॉनर्स की बराबरी कर ली है.

अल्काराज ने जिरी लेहेका को हराया

इससे पहले स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य के जिरी लेहेका को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया. अल्काराज ने इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, उन्होंने फाइनल में जैनिक सिनर को हराया था.

जोकोविच बनाम अल्काराज

जोकोविच अल्काराज के खिलाफ मुक़ाबले में 5-3 से आगे हैं, इसलिए आमने-सामने का रिकॉर्ड अल्काराज के पक्ष में है. इसके अलावा 38 वर्षीय अल्काराज ने हाल ही में हुए दो मुकाबले जीते हैं. इस जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल और पिछले साल पेरिस ओलंपिक का फाइनल जब दोनों आमने-सामने हुए थे.