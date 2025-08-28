नई दिल्ली: यूएस ओपन में कई स्टार टेनिस प्लेयर कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें से ही एक सर्बियाई दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है. जोकोविच ने बुधवार यानी 27 अगस्त को अमेरिकी खिलाड़ी जाचरी स्वेड्जा को हराकर तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने स्विस पूर्व पेशेवर टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

नोवाक जोकोविच जाचरी स्वेड्जा को चार सेटों में हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल के तीसरे दौर में जगह नबाई है. इस मुकाबले में सर्बियाई खिलाड़ी धीमी शुरुआत भले ही की हो लेकिन बाद में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपनी ओर मोड़ लिया. उन्होंने इस जीत के साथ रोजर फेडरर के एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है.

जोकोविच ने की फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी

इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम एकल प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा हार्ड-कोर्ट जीत के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है. अब जोकोविच और फेडरर दोनों के नाम नाम 191-191 जीत दर्ज हैं.

अब जोकोविच ने न्यूयॉर्क के यूएसटीए बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस केंद्र अपने नाम एक खास उपलब्धि जोड़ ली है. वो अपने राउंड 3 के मैच को जीतकर इस उपलब्धि को और आगे बढ़ना चाहेंगे और रोजर फेडरर से आगे निकलना चाहेंगे. अब उनका अगला मुकाबला ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी कैमरून नॉरी के साथ होगा.

कैसा रहा मुकाबले का हाल

इस मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद जोकोविच ने अपनी सर्विस और फोरहैंड का इस्तेमाल शानदार रैलियों के जरिए अपने विरोधी खिलाड़ी पर दबाव बनाया. इस मुकाबले के दूसरे सेट के गैर-वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी को चोट लग गई. इसका चोट का असर मैच में दिखाई दी और उनकी सर्विस पावर और कोर्ट मूवमेंट पर वो साफ दिखाई दिया.

इसका फायदा उठाकर जोकोविच ने अगले तीन सेट जीतकर जीत हासिल कर ली. जोकोविच ने 6-7,6-3,6-3,6-1 की स्कोरलाइन के साथ ये मैच जीत लिया. इस दौरान जोकोविच जाचरी स्वेड्जा के सामने काफी मजबूत नजर आए.