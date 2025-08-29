नई दिल्ली: नोवाक जोकोविच ने बुधवार को टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश करने के बाद यूएस ओपन आयोजकों से एक अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, आयोजकों द्वारा इस पर कार्रवाई करने की संभावना कम है. जोकोविच ने मैच में शारीरिक कठिनाइयों पर काबू पाते हुए यूएस ओपन के पहले दौर में लर्नर टिएन को सीधे सेटों में हराया और फिर तीसरे दौर में जाचरी स्वेज्डा को हराया.

जोकोविच ने आखिरी ग्रैंड स्लैम जीत 2023 में न्यूयॉर्क में हासिल की थी और अब वह अपने 25वें मेजर खिताब की तलाश में हैं. शुक्रवार को तीसरे दौर में उनका मुकाबला कैमरन नॉरी से होगा. हालांकि सर्बियाई खिलाड़ी ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है लेकिन वह एक अलग तरह की समस्या से परेशान हैं.

स्वेज्डा के खिलाफ जीत के बाद जोकोविच ने मारिजुआना की गंध की शिकायत की. जोकोविच ने कहा, 'आप इसे जरूर महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप महसूस नहीं कर सकते. दरअसल, तुम्हें यह कहीं और से ज्यादा महसूस होता है. कुछ लोग ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ कम. मुझे भी यह गंध पसंद नहीं, असल में बदबू. लेकिन यहां इसकी इजाजत है और किसी न किसी तरह आपको इसे वैसे ही स्वीकार करना ही होगा. आप इसे हर जगह महसूस करते हैं. अभ्यास से लेकर मैच तक... बस यही है'.

नोवाक जोकोविच (AP)

सर्बियाई टेनिस स्टार को यह शर्त माननी पड़ी क्योंकि उन्हें पता है कि यूएस ओपन के आयोजकों के पास इस पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. न्यूयॉर्क के राज्य कानून के तहत 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए 3 औंस (लगभग 85 ग्राम) तक भांग और 24 ग्राम तक सांद्र भांग (जैसे तेल या खाद्य पदार्थ) रखने की कानूनी अनुमति है. इस प्रकार, यूएसटीए (संयुक्त राज्य टेनिस संघ) और यूएस ओपन आयोजकों का आयोजन स्थलों के बाहर भांग की उपस्थिति को नियंत्रित करने पर कोई नियंत्रण नहीं है.

जोकोविच इस मुद्दे को उठाने वाले अकेले खिलाड़ी नहीं हैं. इससे पहले कैस्पर रूड ने भी स्वीकार किया था कि मिश्रित युगल स्पर्धा के दौरान उन्हें भी यही समस्या हुई थी.

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए न्यूयॉर्क की सबसे बुरी बात यही है. इसकी गंध हर जगह है, यहां तक कि कोर्ट पर भी है. हमें इसे स्वीकार करना होगा लेकिन यह मेरी पसंदीदा गंध नहीं है. खेलते हुए, थके हुए, और कुछ ही मीटर की दूरी पर कोई मारिजुआना पी रहा हो, यह बहुत परेशान करने वाला है. जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि ऐसा होगा'.