हैदराबाद: विंबलडन 2025 विजेता जैनिक सिनर यूएस ओपन 2025 में भी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में डेनिस शापोवालोव को हराकर वो अब चौथ राउंड में पहुंच गए है. पहला सेट 5-7 से गंवाने के बाद 24 वर्षीय सिनर ने शानदार वापसी की और अगले तीन सेट 6-4, 6-3, और 6-3 से जीतकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया.

यह जीत यूएस ओपन में सिनर की 20वीं जीत थी. गौरतलब है कि उन्होंने पहले ही तीन अन्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से प्रत्येक में 20 जीत दर्ज की हैं और ग्रैंड स्लैम में लगातार जीत दर्ज की है.

सिनर ने मैच के बाद कहा, 'दूसरा हफ्ता बिल्कुल अलग है. आपको पर्दे के पीछे कम लोग दिखाई देते हैं. यह हमेशा एक अच्छा संकेत है कि मैं अभी भी यहां हूं. यह शारीरिक और मानसिक रूप से और भी कठिन होता जा रहा है. यह मेरे लिए निश्चित रूप से एक खास जगह है. मैंने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में यहीं खेला था, और पिछले साल मैंने जीत हासिल की थी.'

सिनर ने फेडरर को छोड़ा पीछे

सिनर चारों ग्रैंड स्लैम में 20 जीत हासिल करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उन्होंने राजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है जो 2006 में 24 साल 294 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने थे. जबकि सिनर ने 24 साल 8 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया है. उनसे आगे अब सिर्फ राफेल नडाल (23 साल 89 दिन), बोरिस बेकर (23 साल 186 दिन) और नोवाक जोकोविच (23 साल 240 दिन) हैं.

खास बात ये है कि सिनर ने सिर्फ 24 साल की उम्र में चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं. यह इतालवी खिलाड़ी यूएस ओपन का गत विजेता है और इस बार भी खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है.

अलकाराज इस सूची में कहां खड़े हैं ?

सिनर के प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अलकाराज की उम्र अभी 22 साल है. इसलिए प्रतिष्ठित सूची में वो भी शामिल हो सकते हैं. फ्रेंच ओपन और विंबलडन में उनके नाम पहले ही 20-20 जीत दर्ज हैं. जबकि यूएस ओपन में वह केवल 3 जीत पीछे हैं. हालांकि, ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनके नाम 11 जीत दर्ज हैं. इसलिए वह 2027 में इस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं.