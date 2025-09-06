यूएस ओपन 2025: जोकोविच का टूटा सपना, 22 वर्षीय खिलाड़ी लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचकर मचाई सनसनी
US Open 2025 Semifinal: 22 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ने 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन 2025 के सेमीफाइनल में मात दे दी है.
Published : September 6, 2025 at 10:02 AM IST
न्यूयॉर्क: यूएस ओपन 2025 के सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. 22 वर्षीय अल्काराज ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी लेकिन उम्र में काफी बड़े 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6 , 6-2 से हराकर लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई.
सेमीफाइनल में हार
सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस सीजन चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तीन बार नंबर 2 अल्काराज से और एक बार नंबर 1 जैनिक सिनर से. जोकोविच ने मैच के बाद कहा, 'कोर्ट पर जब आप शारीरिक रूप से उस स्तर पर बने नहीं रह पाते, तो यह निराशाजनक होता है, लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि यह नतीजा समय और उम्र के अपेक्षित भी है.'
सपना टूटा
खेल के इतिहास में 25वां ग्रैंड स्लैम जीतकर पहले खिलाड़ी बनने का जोकोविच का सपना टूट गया. उनका मानना है कि बेस्ट-ऑफ-फाइव सेट के मुकाबलों में युवा खिलाड़ियों को मात देने की कोशिश एक बड़ा चैलंज है. जोकोविच ने कहा, 'मैं अब भी अगले साल पूरा ग्रैंड स्लैम सीजन खेलना चाहता हूं. देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन, ग्रैंड स्लैम तो ग्रैंड स्लैम ही होते हैं. ये किसी भी अन्य टूर्नामेंट से अलग होते हैं. ये हमारे खेल के आधार स्तंभ हैं, हमारे सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट-ऑफ-थ्री में मेरे जीतने के मौके थोडे ज्यादा होंगे.'
अल्काराज ने क्या कहा?
मैच के बाद अल्काराज ने कहा, 'मैं मैचों में और टूर्नामेंटों में निरंतरता बनाए रखने पर काम कर रहा हूं. बस किसी मैच में उतार-चढ़ाव न हो. शायद, मैं अभी परिपक्व हो रहा हूं, खुद को बेहतर तरीके से जान रहा हूं कि कोर्ट के अंदर और बाहर मुझे क्या चाहिए. अल्काराज ने ये भी कहा, 'सच कहूं तो उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं है. मैं इस दिग्गज के बारे में सोच रहा हूं, उन्होंने अपने करियर में क्या हासिल किया है. इसके बारे में न सोचना मुश्किल है.' बता दें कि अल्काराज को जोकोविच के खिलाफ पिछले दो बड़े मैच में हार का सामना करना पड़ा था. पिछले साल पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के फाइनल में और इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में.
फाइनल मैच
रविवार, 7 सितंबर को होने वाले यूएस ओपन 2025 के फाइनल मैच में एक बार फिर अल्काराज और गत विजेता जैनिक सिनर आमने सामने होंगे. सिनर ने सेमीफाइनल में कनाडाई खिलाड़ी को चार सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. फाइनल मैच को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी स्टैंड में मौजूद होंगे. बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने पिछली सात बड़ी चैंपियनशिप और पिछले 12 में से नौ चैंपियनशिप जीती हैं. अल्काराज जून में फ्रेंच ओपन में सिनर को हराया और जुलाई में विंबलडन में अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गए थे.