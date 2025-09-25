ETV Bharat / sports

यूपीएल सीजन 2 वूमेंस का चौथा मैच, हरिद्वार स्टॉर्म ने मसूरी थंडर को 6 विकेट से हराया

यूपीएल सीजन 2 वूमेंस के चौथे मैच में अंकिता शाह प्लेयर ऑफ द मैच बनी.

यूपीएल सीजन 2 वूमेंस का चौथा मैच (फोटो सोर्स: CAU)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 6:54 AM IST

देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड प्रीमीयर लीग (महिला) के चौथे मैच में हरिद्वार ने मसूरी को हराकर प्रतियोगिता में अपनी जगह बरकरार रखी. वहीं, अब मसूरी थंडर सबसे कम अंकों के साथ प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है.

UPL वूमेन के दूसरे दिन का आखिरी मैच नंबर 4 हरिद्वार स्टॉर्म और मसूरी थंडर्स के बीच खेला गया. टॉस जीताकर हरिद्वार ने पहले फील्डिंग चुनी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मसूरी थंडर्स की शुरुआत धीमी रही. शगुन चौधरी और रीना जिंदल ओपनिंग करने पहुंचे, मगर हरिद्वार की बेहतर गेंदबाजी की कारण दोनों ही खिलाड़ी टीम को तेज शुरुआत नहीं दे पाई. शगुन चौधरी के आठ रनों के निजी स्कोर पर आउट हुई. उनके बाद कंचन परिहार मैदान में उतरी. उन्होंने रीना के साथ टीम को संभालने की कोशिश की. रीना भी 23 रनों के निजी स्कोर पर पेवेलियन लौट गई. इसके बाद गायत्री आर्य मात्र 4 रन बनाकर, भूमि उमर 12 रन और तारा बिष्ट खाता खोले बिना ही आउट हो गई.

आखिर में नीलम बिष्ट के 21 गेंदों में 29 रन बनाकर पारी को सम्मानजनक स्थिति में ले जाने की कोशिश की. क्रीज की दूसरी तरफ से विकेट गिरते गए. इस तरह मसूरी ने हरिद्वार के सामने 101 रनों का लक्ष्य रखा.

101 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ग्राउंड पर उतरी हरिद्वार स्टॉर्म टीम बेहद कॉन्फिडेंस में नजर आई. हरिद्वार की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ज्योति गिरी और दीपिका चंद मैदान में उतरी. ओपनिंग 32 बॉल में 17 नंबर तो वही दीपिका केवल चार बॉल पर पांच रन बनाकर वापस लौट गई. हरिद्वार के इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए श्वेता वर्मा और अंकिता शाह ने हरिद्वार की पारी को आगे बढ़ाया. इस तरह से हरिद्वार मैच को फिनिशिंग की तरफ ले गया. मात्र 17 ओवर और तीन बॉल में हरिद्वार ने मसूरी से चार विकेट के साथ मैच जीत लिया.

मैच के बाद हरिद्वार की तरफ से चार विकेट लेने वाली अंकित शाह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार की कैप्टन श्वेता वर्मा काफी कॉन्फिडेंट नजर आई. उन्होंने कहा वह आगे भी इसी तरह से अपना मोमेंटम जारी रखेंगी. वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली अंकिता शाह ने बताया उन्होंने ट्रेनिंग में जिस तकनीक को लेकर काम किया वह काम कर रही है. आगे भी वह इसी तरह से अपने गेम को बेहतर बनाती रहेंगीं.

