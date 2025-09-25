ETV Bharat / sports

यूपीएल सीजन 2 वूमेंस का चौथा मैच, हरिद्वार स्टॉर्म ने मसूरी थंडर को 6 विकेट से हराया

यूपीएल सीजन 2 वूमेंस का चौथा मैच ( फोटो सोर्स: CAU )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 25, 2025 at 6:54 AM IST 3 Min Read

देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड प्रीमीयर लीग (महिला) के चौथे मैच में हरिद्वार ने मसूरी को हराकर प्रतियोगिता में अपनी जगह बरकरार रखी. वहीं, अब मसूरी थंडर सबसे कम अंकों के साथ प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे है. UPL वूमेन के दूसरे दिन का आखिरी मैच नंबर 4 हरिद्वार स्टॉर्म और मसूरी थंडर्स के बीच खेला गया. टॉस जीताकर हरिद्वार ने पहले फील्डिंग चुनी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मसूरी थंडर्स की शुरुआत धीमी रही. शगुन चौधरी और रीना जिंदल ओपनिंग करने पहुंचे, मगर हरिद्वार की बेहतर गेंदबाजी की कारण दोनों ही खिलाड़ी टीम को तेज शुरुआत नहीं दे पाई. शगुन चौधरी के आठ रनों के निजी स्कोर पर आउट हुई. उनके बाद कंचन परिहार मैदान में उतरी. उन्होंने रीना के साथ टीम को संभालने की कोशिश की. रीना भी 23 रनों के निजी स्कोर पर पेवेलियन लौट गई. इसके बाद गायत्री आर्य मात्र 4 रन बनाकर, भूमि उमर 12 रन और तारा बिष्ट खाता खोले बिना ही आउट हो गई. आखिर में नीलम बिष्ट के 21 गेंदों में 29 रन बनाकर पारी को सम्मानजनक स्थिति में ले जाने की कोशिश की. क्रीज की दूसरी तरफ से विकेट गिरते गए. इस तरह मसूरी ने हरिद्वार के सामने 101 रनों का लक्ष्य रखा.