RCB प्लेयर पर लगा बैन, यूपी टी20 लीग से हुए बाहर, जानें क्या है पूरा मामला? - YASH DAYAL BANNED

Yash Dayal banned: यश दयाल को यूपी टी20 लीग 2025 में गोरखपुर लायंस ने 7 लाख रुपये में खरीदा था.

RCB प्लेयर पर लगा बैन
RCB प्लेयर पर लगा बैन (IANS PHOTO)
Published : August 17, 2025 at 10:43 AM IST

हैदराबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को बड़ा झटका लगा है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से उन्हें यूपी टी20 लीग से बैन करने का फैसला किया है. इंडिया टुडे ने इसकी पुष्टि की है. बता दें कि 17 अगस्त से शुरू हने वाली यूपी टी20 लीग में यश दयाल को गोरखपुर लायंस की टीम से खेलना था, क्योंकि फ्रैंचाइजी ने उन्हें 7 लाख रुपये में खरीदा था. 27 वर्षीय यश दयाल ने 2025 में आरसीबी के अपना पहला IPL जीतने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें उन्होंने 13 विकेट लिए थे.

यश दयाल पर दो यौन उत्पीड़न के आरोप
तेज गेंदबाज पर यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज हैं. पहला मामला गाजियाबाद का है, जहां उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है. इस केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. वहीं दूसरा मामला जयपुर का है, जहां उन पर नाबालिग को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप हैं. इस केस में जयपुर उच्च न्यायालय ने दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है. इस वजह से क्रिकेटर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

यूपी T20 लीग 2025
यूपी T20 लीग का तीसरा सीजन 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 6 सितंबर तक चलेगा. सभी मैच लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे. पिछले साल मेरठ इस लीग की चैंपियन बनी थी. इस बार टूर्नामेंट में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा की टीम भाग ले रही हैं.

कौन हैं यश दयाल ?
यश दयाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं. उन्होंने आखिरी बार IPL 2025 में आरसीबी के लिए खेला था, जिस सीजन उनकी टीम पहली बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही थी. दयाल ने आरसीबी के विजयी अभियान में 13 विकेट लिए और डेथ ओवरों में कई महत्वपूर्ण ओवर फेंके. उन्हें पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल तो किया गाय था लेकिन उन्होंने अभी तक देश के लिए पहला मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका है.

