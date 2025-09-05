ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट होकर पवेलियन जाती यास्तिका भाटिया ( AFP )

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी. महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा. भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए अपनी टीम की घोषणा करने वाली पहली टीम बनी थी, क्योंकि वह अपने पहले खिताब की तलाश में है.

महिला वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

इस टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ सात ग्रुप-स्टेज मैच खेलेगी, जिसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी.लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम की स्टार विकेट कीपर बैटर यास्तिका भाटिया चोट के चलते टीम से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह पर टीम में उमा छेत्री को शामिल किया गया है. जो अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी.

यास्तिका भाटिया (IANS)

अभ्यास के दौरान लगी यास्तिका भाटिया को चोट

महिला चयन समिति ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के साथ-साथ भारत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम में यास्तिका भाटिया की जगह उमा छेत्री को शामिल किया है. विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई. बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की चोट पर नजर रख रही है और टीम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है.