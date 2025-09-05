ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार विकेटकीपर बैटर चोटिल होकर टूर्नामेंट से हुई बाहर - ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025

भारतीय क्रिकेट टीम को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर बैटर चोटिल होकर बाहर हो गई है.

Uma Chetry replaced Yastika Bhatia
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट होकर पवेलियन जाती यास्तिका भाटिया (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी. महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा. भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए अपनी टीम की घोषणा करने वाली पहली टीम बनी थी, क्योंकि वह अपने पहले खिताब की तलाश में है.

महिला वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

इस टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ सात ग्रुप-स्टेज मैच खेलेगी, जिसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी.लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम की स्टार विकेट कीपर बैटर यास्तिका भाटिया चोट के चलते टीम से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह पर टीम में उमा छेत्री को शामिल किया गया है. जो अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी.

यास्तिका भाटिया
यास्तिका भाटिया (IANS)

अभ्यास के दौरान लगी यास्तिका भाटिया को चोट

महिला चयन समिति ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के साथ-साथ भारत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम में यास्तिका भाटिया की जगह उमा छेत्री को शामिल किया है. विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई. बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की चोट पर नजर रख रही है और टीम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है.

इसके साथ ही उमा छेत्री, जो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी, जिसे विश्व कप में अभ्यास मैच में भाग लेना है. इससे पहले वो इंडिया ए टीम में मौजूद थीं.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत का स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़.

रिजर्व खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा.

