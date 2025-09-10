UAE vs IND: यूएई के खिलाफ पहले मैच में भारत की प्लेइंग-11 में इन खिलाड़ियो को मिली जगह
Asia Cup 2025: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.
Published : September 10, 2025 at 7:59 PM IST
Asia Cup 2025: भारत आज एशिया कप 2025 के अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करने जा रहा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला. शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी हूई है और वही अभिषेक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. इसके अलावा बुमराह को भी टीम में जगह दी गई है. भारत इस मैच में एक तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है. संजू सैमसन को भी प्लेइंग-11 में बरकरार रखा गया है.
टॉस के समय सूर्यकुमार ने कहा कि विकेट अच्छा और ताजा लग रहा है. बाद में ओस पड़ सकती है, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम और कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाजी करना चाहते हैं.
वहीं यूएई के कप्तान वसीम ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. पिच ताजा नजर आ रही है और शायद गेंद शुरुआत में ही कुछ कर ले. हमने सीरीज अच्छी खेली, कई सकारात्मक बातें सीखी और उस सीरीज से हम आत्मविश्वास से भरे हैं. हम स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक अच्छे संयोजन के साथ उतरेंगे.
मैच के कमेंटेटर रसेल अर्नोल्ड और संजय मांजरेकर ने कहा कि एक तरफ की बाउंड्री छोटी है. खिलाड़ी छोटी बाउंड्री पर निशाना साध सकते हैं. एक तरफ 62 मीटर और दूसरी तरफ 75 मीटर है. नई बिछाई गई पिच में कुछ दरारें भी हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिच पर 4 मिमी घास भी है, कुछ जगहें खाली भी हैं, इसलिए यह अप्रत्याशित हो सकती है. एक तरफ खाली है और दूसरी तरफ घास है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (डब्ल्यू), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह