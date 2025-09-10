ETV Bharat / sports

UAE vs IND: यूएई के खिलाफ पहले मैच में भारत की प्लेइंग-11 में इन खिलाड़ियो को मिली जगह

Asia Cup 2025: भारत आज एशिया कप 2025 के अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करने जा रहा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला. शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी हूई है और वही अभिषेक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. इसके अलावा बुमराह को भी टीम में जगह दी गई है. भारत इस मैच में एक तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है. संजू सैमसन को भी प्लेइंग-11 में बरकरार रखा गया है.

टॉस के समय सूर्यकुमार ने कहा कि विकेट अच्छा और ताजा लग रहा है. बाद में ओस पड़ सकती है, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम और कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाजी करना चाहते हैं.

वहीं यूएई के कप्तान वसीम ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. पिच ताजा नजर आ रही है और शायद गेंद शुरुआत में ही कुछ कर ले. हमने सीरीज अच्छी खेली, कई सकारात्मक बातें सीखी और उस सीरीज से हम आत्मविश्वास से भरे हैं. हम स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक अच्छे संयोजन के साथ उतरेंगे.