राशिद खान और मुहम्मद वसीम ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड - UAE VS AFG T20

राशिद खान ने टिम साउथी को पीछे छोड़ते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया.

Rohit Sharma and Rashid Khan
रोहित शर्मा और राशिद खान (ANI)
नई दिल्ली: अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 की तैयारी के लिए त्रिकोणीय सीरीज खेल रहे हैं. अफगानिस्तान ने सोमवार को शारजाह में यूएई को 38 रनों से हरा दिया. राशिद खान इस मैच के स्टार रहे, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

26 वर्षीय राशिद ने 21 रन देकर 3 विकेट लिए और 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को 150/8 पर रोकने में अहम भूमिका निभाई. अपने शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने टिम साउथी के 164 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. राशिद ने अब 98 मैचों में 6.07 की इकॉनमी से 165 विकेट लिए हैं.

राशिद खान ने रचा इतिहास

राशिद ने सबसे पहले एथन डिसूजा को मिडिल स्टंप पर एक फुल-बॉल पर आउट किया, जिसे बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में चूक गया. अफगान स्पिनर ने पारी के नौवें ओवर में अपना पहला विकेट लिया. दो ओवर बाद राशिद ने फिर से आसिफ खान को गुगली पर आउट कर दिया, जिससे बल्लेबाज चकमा खा गया और उनके स्टंप उखड़ गए. लेग स्पिनर ने पारी के 15वें ओवर में साउथी को एक लेग-ब्रेक गेंद पर पीछे छोड़ दिया, जिसे ध्रुव पाराशर ने विकेटकीपर के हाथों में कैच कराकर कैच कर लिया.

मुहम्मद वसीम ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले राशिद खान अकेले नहीं थे. यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने भी इतिहास रच दिया जब उन्होंने बतौर कप्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने 37 गेंदों पर 67 रनों की पारी के दौरान 6 गगनचुंबी छक्के लगाए. उनकी पावर-हिटिंग ने उन्हें भारतीय कप्तान से आगे निकलने में मदद की है.

इस मैच से पहले वसीम ने कप्तान के तौर पर 104 छक्के लगाए थे और रोहित से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ दो छक्कों की जरूरत थी, जिन्होंने कप्तान के तौर पर 105 टी20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाए हैं. पांच छक्कों के साथ उन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि दोनों बल्लेबाजों के बीच पांच छक्कों का अंतर भी बना दिया.

अफगानिस्तान 38 रनों से जीता

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सेदिकुल्लाह अटल (54) और इब्राहिम जदरान (63) ने अर्धशतक जमाए, जिससे टीम ने स्कोरबोर्ड पर 188/4 का स्कोर बनाया. करीम जनत ने 10 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए. यूएई के लिए मुहम्मद रोहिद और सगीर खान ने दो-दो विकेट लिए. 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम (67) और राहुल चोपड़ा (नाबाद 52) ने उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन वे यूएई को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं. अफगानिस्तान के लिए शराफुद्दीन अशरफ और राशिद खान ने 3-3 विकेट लिए.

ये खबर भी पढ़ें : भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी चोट के चलते हुआ बाहर

