IND vs PAK in Asia Cup 2025: इंग्लैंड दौरे से स्वदेश लौटी टीम इंडिया अगले महीने से एशिया कप खेलेगी. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से युएई में शुरू होगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगा और फिर 14 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा. क्रिकेट प्रेमी इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन प्रशंसकों के मन में यह संदेह है कि क्या यह मैच होगा भी या नहीं.

हाल ही में, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) टूर्नामेंट में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के साथ खेलने से मना कर दिया था. भारतीय फैंस ने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से हटने के भारत के फैसले का स्वागत किया. लेकिन उसके बाद ही एशिया कप 2025 का फिक्सचर सामने आ गया. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में भिड़ने वाले है.

उसके बाद से सोशल मीडिया पर बीसीसीआई की काफी आलोचना हो रही है. कुछ लोगों ने मैच का बहिष्कार करने की मांग की है. यहां तक कि बड़े बड़े नेता ने इस मैच के खिलाफ संसद में भी अपनी आवाज बुलंद की है. हालांकि कार्यक्रम पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन चर्चा है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी आखिरी समय पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर देंगे.

एशिया कप 2025 (Asian Cricket Council X handle)

IND vs PAK मैच रद्द करना मुश्किल: भारत-पाकिस्तान मैच रद्द होने की खबरों के बीच यूएई की एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने विश्वास जताया है कि आगामी एशिया कप 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान के मैच योजना के अनुसार होंगे.

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुबहान अहमद ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच रद्द नहीं किया जा सकता, जैसा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हुआ था. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों टीमों के बीच मैच की गारंटी नहीं दे सकते. सुबहान ने ये भी कहा कि डब्ल्यूसीएल एक निजी टूर्नामेंट है और इसकी तुलना एशिया कप से नहीं की जा सकती.

उन्होंने आगे कहा, 'जब भी भारत या पाकिस्तान एशिया कप में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है. उसके बाद ही कार्यक्रम की घोषणा की जाती है. हालांकि, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है.'

दोनों टीमों के बीच तीन मैच की संभावना: इस बार एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप 'ए' में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. ग्रूप स्टेज में भारत पाकिस्तान के भिड़ने के बाद दोनों टीमें सुपर फोर में भी आमने सामने आ सकते हैं और अगर सुपर फोर में भी दोनों टीमों टॉप पर रहीं तो फिर फाइनल मैच भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच खेला जाएगा.

एशिया कप 2025: एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार भारत के पास है. लेकिन चूंकि पाकिस्तान भारत में खेलने के लिए सहमत नहीं हुआ, इसलिए टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने का निर्णय लिया गया.