नई दिल्ली: 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए मेजबान यूएई ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. यूएई ने अपने स्टार बल्लेबाज मुहम्मद वसीम को टीम का कप्तान बनाया है. यूएई को भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है.

भारत और यूएई की पहले मैच में होगी टक्कर

भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी. जहां पहला मैच भारत का दुबई में यूएई के साथ होने वाला है. एशिया कप के अपने पहले मैच में ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी. भारतीय टीम को पहले ही मुकाबले में यूएई से कड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद फैंस नहीं कर रहे हैं.

इन खिलाड़ियों पर रहेगा यूएई का दारोमदार

एशिया कप से पहले यूएई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में खेल रही है, इस सीरीज में यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसमें तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह को शामिल किया गया है. कप्तान वसीम 2022 टी20 विश्व कप के बाद से शानदार फॉर्म में हैं.

यूएई क्रिकेट टीम (AFP)

यूएई ने इससे पहले 2016 में एशिया कप में भाग लिया था, जब टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित किया गया था. इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के नए संस्करण में आठ टीमें हैं. जिन्हें चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक समूह की शीर्ष दो टीमें सुपर 4 चरण में खेलेंगी, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ दो टीमें फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी. भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 को देखते हुए एशिया इस बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है.

यूएई का स्क्वाड - मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.

जानिए एशिया कप की अन्य सभी टीमों का स्क्वाड

श्रीलंका - चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

भारत - सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान - सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.

बांग्लादेश - लिट्टन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन

अफगानिस्तान - राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी.

हांगकांग - यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद

ओमान - जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव