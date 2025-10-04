ETV Bharat / sports

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में दो विदेशी कोच को आवारा कुत्तों ने काटा, विजय गोयल ने उठाए सवाल

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जापानी और केन्याई कोच को कुत्तों ने काटा.

जेएलएन स्टेडियम में दो विदेशी कोच को आवारा कुत्ते ने काटा
जेएलएन स्टेडियम में दो विदेशी कोच को आवारा कुत्ते ने काटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 11:22 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान लावारिस कुत्तों के द्वारा दो विदेशी कोच को काटने का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आवारा कुत्तों के खिलाफ लोक अभियान चला रहे विजय गोयल ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके निशाना साधा है.

जेएलएन स्टेडियम में दो विदेशी कोच को आवारा कुत्ते ने काटा : विजय गोयल ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में शर्मनाक घटना सामने आयी है जहां आवारा कुत्तों ने जापानी और केन्याई कोच को काट लिया. यह केवल सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि देश की छवि पर भी धब्बा है. इसका जिम्मेदार कौन है. बता दें कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए जापान और केन्या के कोचों को दो अलग-अलग घटनाओं में शुक्रवार को आवारा कुत्तों ने काट लिया.

दो कोच को कुत्ते द्वारा काटे जाने को विजय गोयल ने बताया शर्मनाक
दो कोच को कुत्ते द्वारा काटे जाने को विजय गोयल ने बताया शर्मनाक (ETV Bharat)

दो कोच को कुत्ते द्वारा काटे जाने को विजय गोयल ने बताया शर्मनाक : दोनों कोचों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस, एमसीडी और अन्य संबंधित एजेंसियां ये देख रही हैं कि कुत्ते यहां तक कैसे पहुंच गए. चैंपियनशिप के आयोजकों ने बताया कि केन्याई कोच डेनिस नेमारागिया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रतियोगिता क्षेत्र के बाहर अपने एक एथलीट से बात कर रहे थे. उस समय एक लावारिस कुत्ता अचानक आया और उन्हें काट लिया.

दोनों कोच की स्थिति इलाज के बाद हो रही बेहतर : केन्याई कोच डेनिस नेमारागिया के पैर से खून बहने लगा जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद मेडिकल टीम वहां पहुंच गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इंजेक्शन सहित अन्य उपचार दिया गया. दोनों कोच अभी ठीक हैं. दोनों कोचों को तुरंत एथलीट मेडिकल रूम में चिकित्सा सुविधा दी गई और फिर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया.जबकि दूसरी घटना में जापानी कोच मीको ओकुमात्सु पर मुख्य प्रतियोगिता क्षेत्र से सटे वार्म-अप ट्रैक पर अपने एथलीटों के प्रशिक्षण की निगरानी के दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया.

घटना के बाद निगम ने कुत्ते पकड़ने के लिए दो टीमें की तैनात : कुत्ता काटने की घटनाओं के बाद एमसीडी ने स्टेडियम परिसर में दो समर्पित कुत्ते पकड़ने वाली टीमें स्थायी रूप से तैनात कर दी हैं. वहीं, कुत्तों को तेजी से हटाने और शेल्टर होम में भेजने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की गई है. आयोजकों ने कहा कि उन्होंने 21 अगस्त को एमसीडी के स्टेडियम से आवारा कुत्तों को हटाकर स्टेडियम की सुरक्षा मजबूत करने को कहा था.एमसीडी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चैंपियनशिप शुरू होने से काफी पहले ही परिसर को खाली करा दिया था.लेकिन, फिर ये कुत्ते कैसे स्टेडियम तक पहुंचे इसकी जांच की जा रही है.

