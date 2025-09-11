ETV Bharat / sports

बंदूक की नोक पर क्रिकेटरों से लूट, खेल जगत में मची खलबली

वेस्टइंडीज में दो खिलाड़ियों को बंदूक की नोक पर लूटने की घटना ने सभी को चौंका दिया है.

बंदूक की नोक पर क्रिकेटरों से लूट
बंदूक की नोक पर क्रिकेटरों से लूट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में खेल रहे दो खिलाड़ियों के साथ हुई एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया. बंदूक की नोक खिलाड़ियों के कीमती सामान लूटने की घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब ये खिलाड़ी बारबाडोस में एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे थे. इन खिलाड़ियों के साथ एक सीपीएल अधिकारी भी मौजूद था. इस घटना ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस ने जांच शुरू की

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अपराधियों ने सुबह सवेरे इस घटना को अंजाम दिया. इस दौरान अपराधियों की एक बंदूक घटनास्थल पर ही छूट गई, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब खिलाड़ी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद होटल लौट रहे थे. बारबाडोस पुलिस ने घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया है, जिसे अपराधी घटना के दौरान छोड़ गए थे.

खिलाड़ियों के नाम
सीपीएल अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि मामला अब पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में है. हालांकि, अपराधियों द्वारा निशाना बनाए गए खिलाड़ियों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं. साथ ही अधिकारियों ने ये भी कहा कि टूर्नामेंट में खेल रहे सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के शिकार दोनों खिलाड़ी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम के बताए जा रहे हैं.

खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा
इस घटना ने एक बार फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या खिलाड़ी लीग के नियमों की अनदेखी करके आधी रात को टहलने निकल गए थे? बहरहाल, इस घटना के बावजूद सेंट किट्स की टीम 12 सितंबर को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ खेले जाने वाले अपने अगले मैच की तैयारी में जुट गई है.

