छोटी उम्र में त्रिशा शाह का बड़ा कारनामा, अहमदाबाद में महिला को सिखा रहीं आत्मरक्षा पाठ - SELF DEFENSE TRAINING

अहमदाबाद की किशोरी त्रिशा शाह ने छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया है.

Trisha Shah
त्रिशा शाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: आज के समय में जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है, वहीं अहमदाबाद की त्रिशा शाह नाम की एक युवा लड़की समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभर रही है. मात्र दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली त्रिशा ने छोटी सी उम्र में ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात और अपने परिवार का नाम रोशन किया है. त्रिशा अब अन्य लड़कियों को आत्मरक्षा के पाठ पढ़ा रही हैं.

त्रिशा शाह के अद्भुत कारनामे

त्रिशा न केवल किताबों की जानकार हैं बल्कि वह राइफल, तलवारबाजी और लाठी-डंडों जैसी भारतीय संस्कृति की प्राचीन कलाओं में भी पारंगत हैं. इसके अलावा वह शतरंज, कबड्डी, कैन कैन और स्केटिंग जैसी अन्य खेल गतिविधियों में भी पारंगत हैं. उन्होंने ये कौशल केवल अपने शौक के लिए नहीं सीखे हैं बल्कि वह इनका उपयोग समाज की अन्य लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कर रही हैं.

त्रिशा शाह
त्रिशा शाह (ETV Bharat)

लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा रही त्रिशा

त्रिशा ने कहा, 'मैं दुर्गा वाहिनी में नरोदा जिला समन्वयक हूं. मैं पांचवीं कक्षा से ही आत्मरक्षा सीख रही हूं. मैंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था और मैं अपने स्कूल की सबसे छोटी छात्रा थी. मैंने ताइक्वांडो और कराटे में भी कई स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं. मुझे शतरंज में भी स्वर्ण और रजत पदक मिले हैं. वर्तमान में मैं राइफल, कराटे, ताइक्वांडो, भाला, तलवार और कई अन्य आत्मरक्षा तकनीकें सीख रही हूं'.

त्रिशा शाह
त्रिशा शाह (ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने बताया कि, 'मैं दुर्गा वाही की कक्षा में एक शिक्षिका के रूप में राइफल, कराटे और भाला चलाना सिखाती हूं. मैं हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों को प्रशिक्षण देती हूं. त्रिशा की कक्षाओं में बड़ी उम्र की महिलाएं भी शामिल हो रही हैं. इस कक्षा में वह लाठी-डंडे और तलवारबाजी की मूल बातें सीखती हैं.

त्रिशा शाह
त्रिशा शाह (ETV Bharat)

त्रिशा ने कम उम्र में ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीते

त्रिशा का सफर 2015 में स्कूल के वार्षिक समारोह में भाग लेने से शुरू हुआ. फिर उसने 2016 में कराटे सीखना शुरू किया. 2019 में कैन-कैन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय में स्वर्ण पदक जीतकर वह अपने स्कूल की सबसे कम उम्र की विजेता बनी. फिर 2020 में उसने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण शुरू किया और उसमें भी स्वर्ण पदक जीता. 2022 में उसने अपने स्कूल में एक शतरंज प्रतियोगिता जीती और वर्तमान में वो अन्य लड़कियों को कराटे राइफल और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दे रही है'.

त्रिशा शाह
त्रिशा शाह (ETV Bharat)

लाठी दाव सिखाती हैं त्रिशा

त्रिशा के पिता जयेश शाह ने कहा, 'मैं अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहता हूं. हथियारों और विज्ञान दोनों में आज हमने उसकी हर इच्छा पूरी की है और जब वह पदक जीतकर वापस आती है, तो उसे बहुत गर्व होता है'.

त्रिशा शाह के जीते हुए मेडल
त्रिशा शाह के जीते हुए मेडल (ETV Bharat)

त्रिशा की मां दीपाली शाह ने कहा, 'मेरी बेटी बचपन से ही पढ़ाई और कौशल विकास में होशियार रही है. जब वह बाहर जाती है, तो हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि वह अपने काम को बखूबी संभाल लेती है'.

त्रिशा शाह के जीते हुए मेडल
त्रिशा शाह के जीते हुए मेडल (ETV Bharat)
