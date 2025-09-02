हैदराबाद: केरल के कोझिकोड के रहने वाले ट्रिपल जंपर अब्दुल्ला अबू-बकर ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वो तीसरी बार इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. जो 13 सितंबर से टोक्यो में शुरू होने वाली है.
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चुने जाने पर अब्दुल्ला अबू-बकर ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार उनका भारत के लिए पदक जीतना अंतिम लक्ष्य होगा.इसके अलावा 17.19 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जंप को बेहतर करना है.
अब्दुल्ला ने बताया कि वह वर्तमान में कोल्लम के मूल निवासी हरिकृष्णन के मार्गदर्शन में बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रहे हैं. 29 वर्षीय इस खिलाड़ी को प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता-पिता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है.
अब्दुल्ला का क्वालिफिकेशन
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक जापान के टोक्यो में खेली जाएगी. 29 वर्षीय अब्दुल्ला ने इस प्रतियोगिता में विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के आधार पर क्वालीफाई किया है. वर्तमान में वह विश्व रैंकिंग में 28वें स्थान पर हैं. अब्दुल्ला ने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित कोजानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में 16.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था. अब्दुल्ला ने शुरुआत में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जैसी स्प्रिंट स्पर्धाओं पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में ट्रिपल जंप में शामिल हो गए. उनका अब तक का करियर कठिनाइयों से भरा रहा है.
करियर के महत्वपूर्ण मोड़
जब अब्दुल्ला ने शुरू में हाई जंप, लोंग जंप और हर्डल रेस में भाग लिया. हालांकि, नौवीं कक्षा में ही उन्हें एहसास हो गया कि ट्रिपल जंप ही उनका असली लक्ष्य है. एक साल तक इस स्पर्धा में भाग लेने के बाद, उन्होंने इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते. वे 2015 में जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बने और 2022 में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता. फाइनल की पहली चार छलांगों में पदक की दौड़ से बाहर हो चुके अब्दुल्ला ने पांचवें दौर में 17.02 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. अब्दुल्ला तीन बार 17 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने.
चुनौतियां और वापसी
अब्दुल्ला अपने 14 साल के एथलेटिक करियर के अधिकांश समय चोटों से जूझते रहे. उन्हें अक्सर पैर, घुटने और टखने में लगी चोटों के कारण मैदान से बाहर रहना पड़ता था. हालांकि, अब्दुल्ला ने इन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और भुवनेश्वर में इंडियन ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स में 17.19 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता. रणजीत माहेश्वरी के बाद ट्रिपल जंप में किसी भारतीय एथलीट का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले अब्दुल्ला ने ट्रिपल जंप में 17.14 मीटर की स्वप्निल दूरी पार कर ली.
जूनियर वारंट ऑफिसर
2017 में खेल कोटे के तहत भारतीय वायु सेना में नौकरी पाने वाले अब्दुल्ला वर्तमान में जूनियर वारंट ऑफिसर हैं. इस नौकरी ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की हैं. अब्दुल्ला अबू बकर वर्तमान में बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं.
करियर उपलब्धियां
- वह 2015 में जूनियर फेडरेशन कप में राष्ट्रीय विजेता रहे.
- 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता.
- 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 17.02 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता.
- उन्होंने इंडियन ओपन में 17.19 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हासिल किया.
- वह 17 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं.
- 2023 में बैंकॉक में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. साथ ही, एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे.
- रोड टू पेरिस रैंकिंग में 21वें स्थान पर पहुंचकर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया.