टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने जीता फ्री फायर मैक्स इंडिया कप, जानिए इनाम में मिली कितनी धनराशि

टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने जीता फ्री फायर मैक्स इंडिया कप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 30, 2025 at 5:44 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : फ्री फायर मैक्स इंडिया कप (FEMIC) 2025 का बैटल रॉयल ग्रैंड फाइनल 28 सितंबर को संपन्न हुआ. टोटल ईस्पोर्ट्स गेमिंग ने फाइनल में दबदबा बनाते हुए जीत हासिल की और खिताब जीता है. उन्हें यह खिताब जीतने पर 40 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला. क्लब ने 27 सितंबर को क्लैश स्क्वाड प्रतियोगिता में यह प्रतियोगिता जीती थी. FEMIC 2025 बैटल रॉयल फाइनल 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था. इस टूर्नामेंट में ₹80 लाख की भारी-भरकम इनामी राशि थी. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया और कुल छह मैच खेले गए.