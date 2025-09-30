टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने जीता फ्री फायर मैक्स इंडिया कप, जानिए इनाम में मिली कितनी धनराशि
टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने रविवार को फ्री फायर मैक्स इंडिया कप (FFMIC) 2025 बैटल रॉयल जीता है, जिसके बाद उस पर पैसों की बारिश हुई.
Published : September 30, 2025 at 5:44 PM IST
हैदराबाद : फ्री फायर मैक्स इंडिया कप (FEMIC) 2025 का बैटल रॉयल ग्रैंड फाइनल 28 सितंबर को संपन्न हुआ. टोटल ईस्पोर्ट्स गेमिंग ने फाइनल में दबदबा बनाते हुए जीत हासिल की और खिताब जीता है. उन्हें यह खिताब जीतने पर 40 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला. क्लब ने 27 सितंबर को क्लैश स्क्वाड प्रतियोगिता में यह प्रतियोगिता जीती थी.
FEMIC 2025 बैटल रॉयल फाइनल 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था. इस टूर्नामेंट में ₹80 लाख की भारी-भरकम इनामी राशि थी. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया और कुल छह मैच खेले गए.
FEMIC 2025 में पुरस्कार राशि का विवरण
- टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स - ₹40 लाख
- रेकनिंग ईस्पोर्ट्स - ₹15 लाख
- एनजी प्रोस - 75 अंक - ₹7 लाख
- S8UL - 74 अंक - ₹5.5 लाख
- टीम टाइकून्स - ₹3 लाख
- रेवेनेंट एक्सस्पार्क - ₹2.5 लाख
- नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स - ₹2 लाख
- जॉन्टी गेमिंग - ₹1.5 लाख
- गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स - ₹1 लाख
- वसिस्ता ईस्पोर्ट्स - ₹1 लाख
- कर98 आर्मी - ₹50,000
- गॉड्स रेन - ₹50,000
टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने फाइनल के छह मैचों में 122 अंक अर्जित किए. टीम ने चार बूयाह जीते और अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स फाइनल में 79 अंकों के साथ उपविजेता रही और उसे ₹15 लाख का नकद पुरस्कार मिला. एनजी प्रोज 75 अंकों और एक बूयाह के साथ तीसरे स्थान पर रही. उन्हें ₹7 लाख का नकद पुरस्कार मिला. एस8यूएल ने 74 अंकों और एक बूयाह के साथ चौथा स्थान हासिल किया.
फेमिक 2025 की अंतिम स्थिति
टीम टाइकून्स और रेवेनेंट एक्सस्पार्क क्रमशः 73 और 70 अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें और छठे स्थान पर रहे. नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स और जोंटी गेमिंग क्रमशः 68 और 54 अंकों के साथ सातवें और आठवें स्थान पर रहे. टोटल गेमिंग ने बेस्ट-ऑफ-फाइव सीरीज के फाइनल में गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स को हराया.
क्लैश स्क्वाड पुरस्कार वितरण
- कुल गेमिंग ईस्पोर्ट्स: ₹10,00,000
- गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स: ₹4,00,000
- एनजी प्रोज़ और जॉन्टी गेमिंग: प्रत्येक ₹1,60,000
