चेतेश्वर पुजारा की टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ 5 पारियां, जो फैंस के दिलों पर करती हैं राज - CHETESHWAR PUJARA TOP FIVE KNOCKS

भारतीय और विश्व क्रिकेट के महान बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी.

Published : August 24, 2025 at 7:34 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 7:41 PM IST

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट सीरीज जीती हैं. पहली 2018-19 में और दूसरी 2020-21 में भारत ने जीती थी. दोनों ही बार चेतेश्वर पुजारा भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दो मैचों के दौरे में 792 रन बनाए. सौराष्ट्र के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले इस खिलाड़ी ने तब से कई यादगार पारियां खेली हैं लेकिन आइए अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पुजारा की पांच सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजर डालते हैं.

1- इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 206 रन

2012 में चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर के छठे टेस्ट में ही इतनी लंबी पारी खेली है. मिस्टर डिपेंडेबलबॉल 500 मिनट से ज्यादा समय तक 389 गेंदों पर 206 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 21 चौके लगाए. भारत ने अहमदाबाद में हुए टेस्ट मैच को नौ विकेट से जीत लिया.

2 - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन

यह पुजारा के करियर की सबसे लंबी पारियों में से एक है. सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने 2017 में रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 525 गेंदों पर 202 रन बनाने के लिए 11 घंटे से ज्यादा समय तक क्रीज पर बिताया था. भारत ने कंगारूओं के खिलाफ सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ कराया था.

3 - जोबर्ग में यादगार 153 रन

टेस्ट क्रिकेट की दूसरी पारी में शतक पुजारा के करियर में एक कठिन पारी है. जोबर्ग ने 2013 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान ऐसी ही एक दुर्लभ घटना देखी थी. पुजारा ने दूसरी पारी में डेल स्टेन, वर्नोन फिलेंडर, जैक्स कैलिस से भरपूर प्रोटियाज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ 270 गेंदों पर 153 रनों की शानदार पारी खेली थी. जिसमें 21 चौके शामिल थे. भारत ने दक्षिण अफ्रीका से मैच ड्रॉ कराया था.

4 - विदेश में 193 रनों की सर्वोच्च पारी

देश के बाहर पुजारा की सर्वोच्च पारी 2019 में सिडनी टेस्ट में आई थी. नए साल के टेस्ट की पहली पारी में पुजारा की 193 रनों की पारी में 22 चौके लगे थे. 'मिस्टर भरोसेमंद' 373 मिनट तक क्रीज पर रहे. भारत ने मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ कराया था.

5 - द्वीपीय देश में 145 रनों की पारी

पुजारा ने श्रीलंकाई धरती पर कई यादगार पारियां खेली हैं. इनमें 2015 में कोलंबो टेस्ट में बनाए गए 145 रन आसानी से शीर्ष पांच में जगह बना लेंगे. क्योंकि पुजारा ने कोलंबो में दौरे के तीसरे टेस्ट में शतक लगाया था. उन्होंने यह रन 456 मिनट तक क्रीज से 289 गेंदें खेलने के बाद बनाया था. भारत ने यह मैच 117 रनों से जीता था.

सर्वश्रेष्ठ पांच पारियों के अलावा, पुजारा ने कई कठिन पारियां खेली हैं. इनमें 2021 का ब्रिस्बेन टेस्ट भी शामिल है. शतक न लगाने के बावजूद, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के खिलाफ 211 गेंदों पर 56 रनों की उनकी दृढ़ पारी ने भारत को पहली बार गाबा में टेस्ट जीतने में मदद की है.

