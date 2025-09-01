नई दिल्ली: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम माना जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का ज्यादा बोलबाला रहता है. यही वजह है कि टी20 क्रिकेट में चौके-छक्कों की बारिश देखने के लिए मिलती है और बैटर्स अक्सर तूफानी पारी खेलते हुए नजर आते हैं. इस फॉर्मेट में गेंदबाज ज्यादातर सिर्फ रन खर्च करते हुए नजर आते हैं.

आज हम आपको उन गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं. जिन्होंने बल्लेबाजों के दबदबे वाले इस फॉर्मेट में अपनी गेंदों पर बिना रन देते हुए सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकते हुए मेडन ओवर डाले हैं. तो आइए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज

1 - सुनील नारायण : वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिन गेंदबाज सुनील नारायण टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हुए है. नारायण ने अब तक दुनिया भर की तमाम टी20 लीग मिलाकर कुल 560 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 31 मेडन ओवर डाले हैं. उनके नाम 591 विकेट दर्ज हैं.

सुनील नारायण (ANI)

2 - शाकिब अल हसन : बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले खिलाड़ी है. उन्होंने तमात टी20 लीग में खेलते हुए 459 मैचों में 27 मेडन ओवर डाले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम 503 विकेट हैं.

शाकिब अल हसन (ANI)

3 - मोहम्मद आमिर : पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर हैं. आमिर ने दुनिया भर की तमाम टी20 क्रिकेट लीग में खेलते हुए 347 मैचों में कुल 27 मेडन ओवर डाले हैं. उनके नाम 407 टी20 विकेट भी मौजूद हैं.

मोहम्मद आमिर (ANI)

4 - भुवनेश्वर कुमार : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले दुनिया के चौथे और भारत के पहले गेंदबाज बने हुए हैं. भुवी ने भारत, इंडिया ए, पुणे वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए 309 मैचों में 26 मेडन ओवर डाले हैं. उनके नाम 327 विकेट भी मौजूद हैं.

भुवनेश्वर कुमार (IANS)

5 - जसप्रीत बुमराह : टीम इंडिया के स्टार पेसर और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे गेंदबाज हैं. बुमराह ने गुजरात, टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के लिए टी20 क्रिकेट खेला है. उन्होंने 245 मैचों में 22 मेडन ओवर डाले हैं. उनके नाम 313 विकेट भी दर्ज हैं.

जसप्रीत बुमराह (ANI)

क्या सुनील नारायण से आगे निकलेंगे शाकिब और आमिर

इस समय सुनील नारायण टी20 क्रिकेट में 31 मेडन ओवर के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं. शाकिब अल हसन और मोहम्मद आमिर दोनों 27-27 मेडन ओवर अब तक डाल चुके हैं. इनके पास 5 और मेडन ओवर डालकर सुनील नारायण से आगे निकलकर टॉप पर अपना स्थान पक्का करने का मौका होगा. ये दोनों 4-4 मेडन ओवर्स के साथ सुनील नारायण की बराबरी कर लेंगे. आमिर और शाकिब दोनों अगर कुछ समय और तक टी20 क्रिकेट खेलते हैं तो वो सुनील नारायण से आगे निकल सकते हैं.