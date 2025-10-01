तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट
Tilak Varma in Final: तिलक वर्मा वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रनो की मैच जितऊ पारी खेली थी.
Published : October 1, 2025 at 10:07 AM IST
हैदराबाद: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के नायक रहे युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तिलक वर्मा को सम्मानित किया और फाइनल में पाकिस्तान को हराने में उनकी अहम भूमिका की सराहना की. क्रिकेटर ने मुख्यमंत्री को एक क्रिकेट बैट भी भेंट किया.
तिलक वर्मा का शानदार स्वागत
तिलक वर्मा सोमवार रात जब दूबई से सीधा हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया. इस शानदार स्वागत को देखकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आज हैदराबाद से मिले प्यार और समर्थन से अभिभूत हूं, मेरे साथ खड़े रहने के लिए हर भारतीय का तहे दिल से आभारी हूं, जय हिंद.'
TELANGANA CM FELICITATED THE NATIONAL HERO, TILAK VARMA FOR HIS ASIA CUP FINAL 🇮🇳 pic.twitter.com/82fgbi1a1T— Johns. (@CricCrazyJohns) September 30, 2025
बता दें कि 22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने नाबाद एशिय कप 2025 के फाइनल नें पाकिस्तान के खिलाफ 69 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. उनकी ये साहसी पारी उस समय आई जब टीम इंडिया ने 20 के स्कोर पर अपने तीन बड़े विकेट खो चुका था. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए. जिसकी वजह से उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया.
तिलक वर्मा के कोच सलाम बयाश
इलेक्ट्रीशियन के बेटे तिलक वर्मा ने मंगलवार को लिंगमपल्ली स्थित लीगल क्रिकेट अकादमी का दौरा किया, जहां उन्होंने बचपन में प्रशिक्षण लिया था. वहां उन्होंने अपने बचपन के कोच और मार्गदर्शक सलाम बयाश से मुलाकात की. इस मौके पर वहां तिरंगा थामे अपने युवा क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे.
Tilak Varma on Pakistani players bad behaviour 🗣️-— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 30, 2025
" pakistani players tried hard and came at us after we were three down, but i stayed calm, played well, and replied perfectly after the win everyone saw it."pic.twitter.com/tlojS08MlA
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, तिलक ने कहा कि वह हमेशा अपने बचपन के कोच सलाम के आभारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह, वह हमेशा अपने कोच का बहुत सम्मान करते हैं. इस युवा हैदराबादी खिलाड़ी ने ये भी कहा कि रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी उनके दो शतकों से भी बेहतर थी.
तिलक का टी20आई करियर
बता दें कि तिलक अब तक भारत के लिए 4 वनडे और 32 टी20 मैच खेल चुके हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की 30 पारियों में उन्होंने अबतक 53 की औवसत और 150 की स्ट्राइक रेट से कुल 962 रन बना चुके हैं. जिसमें 4 अर्धशतक और 2 शतक भी शामिल है.