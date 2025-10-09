ETV Bharat / sports

एशिया कप जिताने का तिलक वर्मा को मिला इनाम, बनाए गए इस टीम के कप्तान

सीवी मिलिंद, राहुल राधेश, अभिरथ रेड्डी, तन्मय अग्रवाल, हिमा तेजा, अली काची डायमंड, रोहित रायुडू, तनय त्यागराजन, निशांत, कार्तिकेय, अनिकेत रेड्डी, जिन्होंने पिछले सीजन में खेला था, ने इस सीजन भी टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है. नितीश रेड्डी, रक्षण रेड्डी, नितेश कनाला, मिखिल जायसवाल, साई प्रज्ञा रेड्डी को स्टैंड-बाय के रूप में चुना गया है.

Tilak Varma Captain: एशिया कप में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा अब एक और टूर्नामेंट की तैयारी में जुट गए हैं. उन्हें एक टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया है. दरअसल 2025-26 सीजन के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय हैदराबाद टीम की घोषणा कर दी गई है. जिस टीम का कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है, जबकि राहुल सिंह को उप-कप्तान चुना गया है.

हैदराबाद का रणजी मैच

रणजी ट्रॉफी का नया सीजन इसी महीने की 15 तारीख से शुरू होगा. हैदराबाद इस सीजन अपना पहला मैच दिल्ली के खिलाफ खेलेगा. यह मैच 15-18 अक्टूबर के बीच होगा. जबकि 25 अक्टूबर को दूसरे मैच में उनका सामना पुडुचेरी से होगा. हालांकि, कप्तान तिलक इस दूसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

तिलक दूसरे मैच से होंगे बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. इस दौरे में भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा. इस सीरीज के लिए तिलक वर्मा का चयन किया गया है. 2026 टी20 विश्व कप के लिहाज से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर यह सीरीज युवा भारत के लिए बेहद अहम है. पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को होगा. इसलिए तिलक 25 अक्टूबर को टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. जहां वो 8 नवंबर तक रहेंगे. इस क्रम में, तिलक रणजी के दूसरे मैच सहित कई मैचों से दूर रहेंगे.

हैदराबाद रणजी टीम का प्रदर्शन

पिछले वर्ष, हैदराबाद की टीम एलीट ग्रुप-बी में खेली थी. जिसमें उन्होंने अपने 7 मैचों में से केवल दो जीते थे और तीन हारे थे, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे थे. जिसके परिणामस्वरूप वे लीग चरण में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

हैदराबाद रणजी टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), सीवी मिलिंद, तन्मय, अभिरथ रेड्डी, हिमतेजा, तनय त्यागराजन, रोहित रायुडू, निशांत, अनिकेत रेड्डी, कार्तिकेय, अली काची डायमंड, राहुल राधेश