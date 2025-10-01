ETV Bharat / sports

UPL के चौथे दिन खेल गए 3 मैच, प्वाइंट टेबल में नैनीताल टॉप पर, जानिए किसका चला बल्ला

सौरभ रावत 37 गेंदों में नाबाद 40 रन के साथ टीम के टॉप स्कोरर रहे, जबकि दीक्षांशु नेगी (23 गेंद, 33 रन) और कप्तान भूपेन लालवानी (25 गेंद, 20 रन) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. टाइटंस के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने 3 विकेट लिए, लेकिन टीम समय पर रन नहीं बना पाई. चेज़ की शुरुआत कमजोर रही, टाइटंस ने चार ओवर में दो विकेट खो दिए.

मैच 2- नैनीताल टाइगर्स बनाम टिहरी टाइटंस: दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ मुकाबला बारिश के कारण प्रभावित रहा. नैनीताल टाइगर्स ने डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम के तहत टिहरी टाइटंस को 26 रन से हराया. खराब मौसम की वजह से टाइटंस अपने संशोधित 80 रनों के लक्ष्य को 10.5 ओवर में पूरा नहीं कर सके. पहले बल्लेबाजी कर नैनीताल टाइगर्स ने सात खोकर 156 रनों को स्कोर बनाया, जो बारिश के कारण निर्णायक साबित हुआ.

हरिकेंस के गेंदबाज युवराज की बल्लेबाजी के सामने बेबस रहे और वॉरियर्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 9.5 ओवर में 122 रन बनाकर मैच जीत लिया. युवराज चौधरी को उनकी मैच जीताने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

वॉरियर्स के रक्षित रोही ने 14 रन देकर दो विकेट लिए. जबकि नवीन कुमार सिंह और मयंक मिश्रा ने मिलकर चार विकेट लिए और पारी पर लगातार दबाव बनाए रखा. पिच पर चेजिंग एक औपचारिकता साबित हुई, जब कप्तान युवराज चौधरी ने शुरूआत से ही चौकों और नौ छक्कों की बरसात करते हुए 209.76 की असाधारण स्ट्राइक रेट से रन बनाए. संस्कार रावत ने भी 18 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल थे.

ओपनर पीयूष जोशी (24 रन) ने शुरुआती स्थिरता दी, पर हरिकेंस के लिए कोई ठोस साझेदारी नहीं बनी. सातवें नंबर के बल्लेबाज वैभव भट्ट ने नाबाद 36 (19 गेंद) रन बनाकर अपनी टीम को 120 पार पहुंचाने में मदद की.

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए वॉरियर्स ने गजब की बॉलिंग की और हरिकेंस को 120/6 तक सीमित रखा. पहले गेंदबाजी का विकल्प चुनते हुए वॉरियर्स ने प्रभावशाली तेज गेंदबाज और स्पिनर्स का संयोजन अपनाया, जिसने हरिकेंस के मिडिल ऑर्डर को लगातार परेशानी में रखा.

पहला मैच-देहरादून वॉरियर्स बनाम पिथौरागढ़ हरिकेंस: सुबह 11 बजे से हुए पहले मुकाबले में देहरादून वॉरियर्स के कप्तान युवराज चौधरी ने 41 गेंदों में नाबाद 86 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अपनी टीम को यूपीएल 2025 के नौवें मैच में पिथौरागढ़ हरिकेंस पर 10 विकेट से जीत दिलाई.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पुरुष वर्ग का चौथा दिन राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में शानदार रोमांच से भरपूर रहा, जहां देहरादून वॉरियर्स और नैनीताल टाइगर्स ने दिन के पहले दो मुकाबलों में रोमांचक जीत दर्ज की. वहीं दिन के आखिरी मैच में ऋषिकेश फाल्कन्स ने रिकॉर्ड तोड़ रोमांचक मुकाबले में 231 रन का लक्ष्य हासिल किया.

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के चौथे दिन 30 सितंबर को 3 मैच खेले गए, जिसमें देहरादून वॉरियर्स, नैनीताल टाइगर्स और ऋषिकेश फॉल्कंस ने अपना दबदबा दिखाया. प्वाइंट टेबल में लगातार तीन मैच जीतने के बाद नैनीताल टॉप पर है.

ओपनर अंश त्यागी 16 रन बनाकर सातवें ओवर में आउट हो गए. आर्यन शर्मा ने नाबाद 23 रन बनाए जो एक अच्छी रिकवरी लग रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण टीम 53/3 पर ही रह गई और DLS के अनुसार 27 रन पीछे रह गई.

नैनीताल टाइगर्स ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ छह अंक हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि देहरादून वॉरियर्स दो जीत के साथ चौथे स्थान पर हैं. प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अनमोल शाह को उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी (2 ओवर, 4 रन, 2 विकेट) के लिए दिया गया.

मैच 3- UNS इंडियंस और ऋषिकेश फॉल्कंस: तीसरा मैच UNS इंडियंस और ऋषिकेश फॉल्कंस के बीच खेला गया. मंगलवार के ट्रिपल-हेडर का समापन शानदार तरीके से हुआ. जब ऋषिकेश फाल्कन्स ने रोमांचक तरीके से आखिरी गेंद पर रिकॉर्ड तोड़ चेज पूरा की.

दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएसएन इंडियंस ने शानदार बल्लेबाजी की और 230/4 का भव्य स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है. पारी की शुरुआत विशाल कश्यप के बेहतरीन शतक से हुई, जिन्होंने न केवल तीन अंकों का आंकड़ा पार किया, बल्कि यूपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ पचास भी बनाया. उनकी 59 गेंदों में 116 रन की विस्मयकारी पारी, जिसमें 11 चौके और आठ छक्के शामिल थे. बल्लेबाजी और जिम्मेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी. कश्यप को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले सचिन भाटी का बहुमूल्य समर्थन मिला, जिन्होंने 39 गेंदों में शानदार 56 रन बनाए.

भाटी की पारी आक्रामकता और संयम का संतुलन थी, जिसने मध्य ओवरों में निरंतर गति बनाए रखी. कप्तान और ओपनर अवनीश सुधा को 13 गेंदों में 27 रन के बाद आउट किया गया. तब कश्यप और भाटी ने पारी को स्थिर किया और 6वें ओवर के अंत तक अपनी टीम को 88/1 तक पहुंचाया, जो टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पावरप्ले स्कोर था. आखिर में प्रतीक पांडे ने महज 6 गेंदों में 16 नाबाद रन बनाकर स्कोरिंग रेट को तेजी से बढ़ाया.

गेंदबाजी में जगमोहन नगरकोटी ने तीन विकेट लिए, हालांकि उन्होंने 4 ओवर में 58 रन दिए. 231 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के सामने ऋषिकेश फाल्कन्स को किसी खास प्रदर्शन की जरूरत थी. शुरुआत में ओपनर ने उम्मीद दिलाई और 48 रन की मजबूत साझेदारी की, लेकिन अभ्युदय भटनागर के 10 रन पर आउट होने से उनकी लय बिगड़ गई. इसके बावजूद उनके साथी एलन चेतन ने दबाव में आने से इंकार कर दिया. चेतन ने अपना चारों ओर पांव जमाए रखा और आत्मविश्वास के साथ बहुत जरूरी चौके लगाए.

दूसरी तरफ पूर्वांश ध्रुव ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और एक छोर संभाले रखते हुए किफायती भूमिका निभाई. चेतन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 44 गेंदों में यूपीएल का सबसे तेज शतक बनाया. वहीं ध्रुव ने भी 15वें ओवर में अपना फिफ्टी पूरा किया. यह पीछा पूरी तरह पटरी पर था और 15वें ओवर के अंत तक दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने अपनी टीम को 188/1 तक पहुंचाया, लेकिन अगले ओवर में राहुल देवनाथ ने ध्रुव को आउट करके पारी का बढ़ता हुआ भाग तोड़ा.

इसके बाद उन्होंने चेतन को भी 54 गेंदों में 116 रन की मैच-निर्धारक पारी खेलने वाले बल्लेबाज को आउट किया. यह पारी 7 चौकों और 10 छक्कों से सजी थी. 20वें ओवर की शुरुआत में जसकरण सिंह रन आउट हो गए, लेकिन अखिल सिंह रावत ने अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी टीम को आखिरी गेंद तक पहुंचा कर रोमांचक जीत दिलाई.

