वनडे क्रिकेट में कभी आउट नहीं हुए ये 3 भारतीय बल्लेबाज, नाम कर देंगे आपको हैरान - Indian batter never get out

By ETV Bharat Sports Team Published : 1 hours ago | Updated : 42 minutes ago

क्रिकेट बैट और स्टंप (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Getty Images )

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर आपने सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे बड़े-बड़े खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा. इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने समय पर बल्ले के साथ मैदान पर रनों का अंबार लगाया है. ये सभी क्रिकेटर कई मैराथन पारी भी खेल चुके हैं, तो कई मौकों पर ये गेंदबाजों का शिकार बने और आउट हो गए, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो वनडे क्रिकेट में कभी भी आउट नहीं हुए हैं. भरत रेड्डी : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर भरत रेड्डी ने भारत के लिए 80 के दशक में साल 1978 से 1981 तक केवल 3 वनडे मैच खेले. इस दौरान उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया. भरत रेड्डी ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तीन मैचों में सिर्फ 2 बार बल्लेबाजी की है. इसके साथ ही वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट कभी न आउट होने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में शुमार हो गए.

सौरभ तिवारी : इंडियन क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ तिवारी, जिन्हें धोनी के डुप्लीकेट के नाम से भी जाना जाता था. सौरव ने भारत के लिए 2010 में डेब्यू किया. उन्होंने इस दौरान भारत के लिए सिर्फ 3 वनडे मैच खेले और 49 रन बनाए हैं. इस दौरान सौरभ तिवारी भी उन बल्लेबाजों में शामिल हो गए, जो वनडे क्रिकेट में कभी भी आउट नहीं हुए. फैज फजल : टीम इंडिया में धमाकेदार डेब्यू करने वाले फैज फजल भी उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं, जो वनडे क्रिकेट में कभी भी आउट नहीं हुए. दरअसल फजल ने 15 जून साल 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू किया था. उनका ये मैच काफी शानदार रहा था. उन्हें भारत के लिए सिर्फ 1 ही वनडे मैच खेलने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने 55 रनों की नाबाद पारी खेली.

