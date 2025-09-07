ETV Bharat / sports

सुपर संडे को होंगे 3 फाइनल! जानें कब और कहां देख सकेंगे क्रिकेट-हॉकी और टेनिस के महामुकाबले ?

हॉकी का फाइनल (7:30 PM) hockey asia cup 2025 Final हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाना है. ये मैच राजगीर के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा, मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी किया जाएगा.

हैदराबाद: स्पोर्ट्स के बड़े से बड़े इवेंट को रविवार को कराया जाता है, जिसका मकसद उस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. ये दिन छुट्टी का दिन होता है इसलिए हर किसी के पास ज्यादा से ज्यादा समय होता है और वो दोस्त-परिवार के साथ मैच भी देख सकता है. इसलिए आज यानी 7 सितंबर का दिन खेल प्रशंसकों के लिए सुपर संडे होने वाला है. क्योंकि आज के दिन क्रिकेट, टेनिस और हॉकी के फाइनल मैच खेले जाने हैं.

क्रिकेट का फाइनल (8:30 PM) AFG vs PAK Final

यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज का फाइनल मैच भी आज ही होने वाला है. जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा. जो शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन क्रिकेट प्रशंसक के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टेनिस का फाइनल (11:30 PM) US Open 2025 Final

टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक यूएस ओपन 2025 का फाइनल मैच भी आज ही के दिन होने वाला है. ये महा मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जैनिक सिनर के बीच खेला जाएगा. न्यूयॉर्क में खेला जाने वाला ये मैच भारत में रात 11:30 बजे से शुरू होगा. इसका टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

क्रिकेट मैच

इन तीन महामुकाबलों के अलावा दो इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच भी आज ही होने वाले हैं. जिसमें भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीकी तीसरे वनडे मैच में आमने सामने होंगे. तीन मैचों की वनडे सीरीज का ये आखिरी मैच है. सीरीज को दक्षिण अफ्रीका पहले ही 2 मैच जीतकर अपने नाम कर चुका है. इसके अलावा श्रीलंका और जिंबाब्वे तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच शाम में 5 बजे से शुरू होगा. दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी हैं.