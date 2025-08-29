ETV Bharat / sports

रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस पर तीन दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का आगाज, 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिला कैश अवार्ड - NATIONAL SPORTS DAY 2025

खेल महोत्सव के दौरान 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड मिला. सरकार ने खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति को लेकर भी संकेत दिए.

National Sports Day 2025
खेल महोत्सव (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 2:44 PM IST

रांची: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची शुक्रवार को खेलों के महाकुंभ जैसी छटा में रंगी दिखी. मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से तीन दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार, विभागीय सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूर्व व वर्तमान खिलाड़ी मौजूद रहे.

इस आयोजन में फुटबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, तैराकी और अन्य खेलों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए. पूरे राज्य से आए खिलाड़ियों और कोचों ने इस विशेष दिन को ऐतिहासिक बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

रांची में तीन दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का आगाज (ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों और कोचों का हुआ सम्मान

महोत्सव के पहले दिन राज्यभर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया. मंच पर कुछ खिलाड़ियों और कोचों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया गया, जबकि खेल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड वितरित किए गए हैं. इसके लिए विभाग ने 3 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया था.

सम्मान पाकर खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखी गई. एक तीरंदाज खिलाड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “सरकार और विभाग का यह प्रयास हमारे लिए प्रेरणादायी है. इस तरह के आर्थिक सहयोग से न केवल हमारी परेशानियां कम होती हैं बल्कि खेल के प्रति हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है. अब हम और मेहनत कर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.”

एक कोच ने भी कहा कि खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रोत्साहन और सुविधा मिलना जरूरी है, तभी राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ सकेगा.

National Sports Day 2025
खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड (ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों की नियुक्ति पर सरकार गंभीर

कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसमें बदलाव कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा.

National Sports Day 2025
खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड (ईटीवी भारत)

खेल मंत्री ने अपने संबोधन में कहा “राज्यभर के खिलाड़ियों को एक समान मापदंड के तहत सम्मान और अवसर मिलना चाहिए. सरकार की कोशिश है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को न केवल पुरस्कार मिले, बल्कि उन्हें कैरियर निर्माण के अवसर भी प्राप्त हों. आने वाले समय में यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे.”

खेल संस्कृति को नई ऊर्जा

महोत्सव के पहले दिन स्टेडियम का माहौल पूरी तरह उत्सवमय रहा. मैदान में खिलाड़ियों, अधिकारियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि झारखंड की धरती पर खेलों का उत्साह गहराई से रचा-बसा है.

खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन सिर्फ सम्मान समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य की खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देना है. अगले दो दिनों तक खिलाड़ियों के बीच विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

National Sports Day 2025
खेल महोत्सव (ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व

राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है. यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में खेलों को समर्पित है. झारखंड, जिसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है, में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है. खासकर रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां से कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा की उड़ान भरी है, इस आयोजन का गवाह बनना अपने आप में ऐतिहासिक है.

National Sports Day 2025
खेल महोत्सव (ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों की उम्मीदें

खिलाड़ियों का मानना है कि अगर इसी तरह से सरकार समय-समय पर आर्थिक सहयोग और कैरियर के अवसर उपलब्ध कराए तो झारखंड के खिलाड़ी देशभर में अपनी छाप छोड़ सकते हैं. एक खिलाड़ी ने कहा “आज हमें जो सम्मान मिला है, उससे प्रेरणा मिली है कि मेहनत कर हम भी राज्य और देश का नाम रोशन करें. उम्मीद है कि भविष्य में सुविधाओं और प्रशिक्षण के अवसरों में और बढ़ोतरी होगी.”

खेल विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में और भी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन प्रयासों को लगातार जारी रखा गया तो झारखंड आने वाले समय में खेलों की सबसे मजबूत नर्सरी के रूप में उभरेगा.

