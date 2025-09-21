ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान के लिए खेलने वाले स्टार क्रिकेटर, क्या आप जानते हैं उनके नाम और प्रदर्शन?

India Pakistan cricketers: भारत और पाकिस्तान की जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी!

भारत-पाकिस्तान के लिए खेलने वाले स्टार क्रिकेटर
भारत-पाकिस्तान के लिए खेलने वाले स्टार क्रिकेटर (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 3:36 PM IST

हैदराबाद: भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा से काफी लोकप्रिय रहे हैं. कभी ये मैच दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से चर्चे में होते हैं तो कभी मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस की वजह से भारत पाक के मैच खबरों की सुर्खियां बटोरते हैं. हाल ही एशिया कप 2025 में खेले गए ग्रुप मैच में दोनों टीमों के बीच हुए हैंडशेक विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी.

दरअसल भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया. जिसकी वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय भी पाकिस्तान कप्तान से हाथ नहीं मिलाया और फिर मैच खत्म होने के बाद पूरी टीम ने पारंपरिक हाथ मिलाने से भी परहेज किया. इन सभी कड़वाहट के बावजूद आज हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं उन्होंने दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेलकर अपने देश का नाम रोशन किया.

अपने देश के लिए खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन बहुत कम क्रिकेटरों को दो देशों के लिए खेलने का सौभाग्य मिला है. ये तब और भी खास हो जाता है जब वो खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान जैसी प्रतिद्वंद्वी टीमों के लिए खेलते हैं. ऐसे ही तीन खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारत से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और बाद में पाकिस्तान की जर्सी पहनी. आइए जानते हैं कि उनका सफर कैसा रहा?

अब्दुल हफीज करदार ने दोनों टीमों की कप्तानी की
अब्दुल हफीज करदार ने दोनों टीमों की कप्तानी की (Getty Images)

भारत के विभाजन के बाद खेलों में भी बदलाव आए. नई सीमाओं के बनने के बाद एक देश के लिए खेलने वाले कई खिलाड़ी दूसरे देश में चले गए. लेकिन उस अनुभव और प्रतिभा ने दोनों टीमों के लिए अच्छा काम किया. जहां अब्दुल हफीज करदार जैसे खिलाड़ियों ने नई टीम का नेतृत्व किया, वहीं गुल मोहम्मद और आमिर इलाही जैसे खिलाड़ियों ने दोनों टीमों के क्रिकेट इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी.

अब्दुल हफीज करदार ने दोनों टीमों की कप्तानी की
लाहौर में जन्मे अब्दुल हफीज करदार ने पहली बार भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया. उन्होंने 1946 में इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए 3 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आजादी और विभाजन के बाद, वे पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए और वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वो 1952 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में कप्तान बने. उन्होंने कुल 23 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का नेतृत्व किया और 847 रन बनाए. किसी खिलाड़ी के लिए न केवल दो देशों के लिए खेलना, बल्कि एक नई टीम का पहला कप्तान बनना भी एक दुर्लभ सम्मान है.

दो टीमों के लिए खेलने वाले गेंदबाज आमिर इलाही
दो टीमों के लिए खेलने वाले गेंदबाज आमिर इलाही (Getty Images)

गुल मोहम्मद ने भारत के बाद पाकिस्तान से खेला
गुल मोहम्मद 1921 में लाहौर में जन्मे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. उन्होंने 1946 से 1952 तक भारत के लिए आठ टेस्ट मैच खेले. बाद में, वे पाकिस्तान टीम में शामिल हुए और 1956 में केवल एक मैच खेला. उस मैच में उन्होंने 39 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई. उनका नाम हमेशा उन दुर्लभ क्रिकेटरों में शामिल रहेगा जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए टेस्ट मैच खेले.

दो टीमों के लिए खेलने वाले गेंदबाज आमिर इलाही
आमिर इलाही ने 1947 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत के लिए पदार्पण किया था, लेकिन उस एक मैच के बाद वे पाकिस्तानी टीम में शामिल हो गए. गौरतलब है कि 1952 में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी वे टीम में थे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल पांच टेस्ट खेले और सात विकेट लिए. 44 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए पदार्पण उनके करियर की एक खास बात है. इसके बाद, वे ज्यादा समय तक पाकिस्तानी टीम में नहीं रह पाए, लेकिन जब तक वे टीम में रहे, टीम के एक अहम खिलाड़ी रहे.

