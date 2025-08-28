ETV Bharat / sports

'हमारी चुप्पी हमारी अनुपस्थिति नहीं थी'... बेंगलुरु भगदड़ पर RCB ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान - RCB ON BENGALURU STAMPEDE

RCB on Bengaluru stampede: आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ के 3 महीने बाद पहली पोस्ट करके बड़ा ऐलान किया है.

आरसीबी
आरसीबी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 3:58 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 4:13 PM IST

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच 3 जून को खेला गया था. जिस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हुआ था. उस दिन उन्होंने रजत पाटिदार की अगुवाई में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को हराकर 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी.

इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया, क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है. लेकिन ये खुशी अगल ही दिन (4 जून) मातम में बदल गई जब बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के जीत सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ मच गई. जिसमें 11 लोग अपनी जान गवां बैठे और 50 से ज्यादा लोग चोटिल हो गए थे.

इस घटना के बाद आरसीबी के खिलाफ लोगों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि राज्य सरकार से लेकर भगदड़ की जांच करने वाली कमेटी ने भी इसका जिम्मेदार आरसीबी को ही ठहराया. लेकिन इस दौरान आरसीबी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त बयान जारी किया था, लेकिन उनकी लंबी चुप्पी सबको हैरान कर रही थी.

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़
एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ (IANS PHOTO)

अब लगभग तीन महीने के बाद आरसीबी ने 28 अगस्त को सोशल मीडिया पर अपनी खामोशी तोड़ है, और कहा है कि ये खामोशी महारी अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि हामारा दुख था. इसके अलावा आरसीबी ने प्रशंसकों को लिए जारी एक भावुक संदेश में "आरसीबी केयर्स" की शुरुआत की घोषणा की. जिसका मकसद भगदड़ से प्रभावित प्रशंसकों और परिवारों की सहायता करना है.

आरसीबी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?
आरसीबी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'हमें यहां आखिरी बार पोस्ट किए हुए लगभग तीन महीने हो गए हैं. यह चुप्पी अनुपस्थिति नहीं था. यह दुख था. यह स्थान कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरा हुआ था जिनका आपने सबसे ज्यादा आनंद लिया था. लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया. उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से यह खामोशी हमारे लिए जगह बनाने का तरीका बन गया है.'

बयान में आगे लिखा, 'उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं. सुन रहे हैं. सीख रहे हैं. और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है. कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं. इस तरह आरसीबी केयर्स अस्तित्व में आया. यह सम्मान देने, मरहम लगाने और अपने प्रशंसकों के साथ खड़े होने की जरूरत से विकसित हुआ. हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा तैयार किया गया सार्थक कार्रवाई का एक मंच.'

आरसीबी ने आगे कहा, 'हम आज इस स्थान पर वापस आ रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि परवाह के साथ. साझा करने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए, साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए, आरसीबी केयर्स को लांच कर रहे है. अधिक जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी.'

बेंगलुरु भगदड़ के बाद
इस घटना ने न केवल कई लोगों की जान ली, बल्कि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया. क्योंकि इस घटना की वजह से इस स्टेडियम से कई मैच छिन लिया गया. अगले महीने होने वाले महिला एकदिवसीय विश्व कप के पांच होने वाले थे जो अब मुंबई में होंगे. इसके अलावा घरेलू क्रिकेट के भी कई मैच वहां से हटा दिए गए. क्योंकि जांच कमेटी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों की मेजबानी के लिए अयोग्य घोषित किया है.

