क्रिकेट में सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी की शानदार एंट्री, दादा-बेटा के बाद अब पोता बना मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष - NEW MPCA PRESIDENT

Mahanaryaman MPCA President: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया.

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया
Published : September 2, 2025 at 3:21 PM IST

हैदराबाद: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया होंगे, आज (2 सितंबर) मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग में अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में महाआर्यमन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया.

क्रिकेट एसोसिएशन में सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी
1957 में स्थापित मध्यप्रदेश के क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब 29 साल के महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध एमपीसीए का अध्यक्ष चुना गया हो. इसी तरह महाआर्यमन के दादा और पूर्व अध्यक्ष माधवराव सिंधिया ने अपने पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बागडोर सौंपी थी, हालांकि उस दौरान सिंधिया परिवार के वर्चस्व को कैलाश विजयवर्गीय ने चुनौती दी थी हालांकि वे सिंधिया के हाथों 70 वोटो से हार गए थे.

गौरतलब है मध्य प्रदेश में तमाम क्रिकेट मैच और आईसीसी समेत आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों का आयोजन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ही किया जाता है. इसके अलावा विभिन्न संभागीय स्तर पर गठित खेल संगठनों और इनसे जुड़ी गतिविधियों पर क्रिकेट एसोसिएशन का ही वर्चस्व रहता है. इसलिए भारी भरकम बजट और क्रिकेट के ग्लैमर से जुड़े इस संगठन पर वर्चस्व का भी खास महत्व है. जिसके कारण शुरू से ही क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर सिंधिया परिवार का झुकाव और आकर्षक रहा है जो तीसरी पीढ़ी में भी कायम है.

महाआर्यमन सिंधिया

MPCA में सिंधिया की विरासत
मध्य प्रदेश क्रिकेट में सिंधिया परिवार का गहरा प्रभाव है. महाआर्यमन के दादा, माधवराव सिंधिया, 1982 से 2001 तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे. उल्लेखनीय है कि वे 1990 से 1993 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे. उसके बाद महाआर्यमन के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2004 से 2019 तक एमपीसीए की कमान संभाली.

निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए महाआर्यमन
एमपीसीए की वार्षिक मीटिंग के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इसके बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्यालय उषा राजे क्रिकेट एसोसिएशन पहुंचे, जहां सभी सदस्यों के बीच उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया. इस दौरान नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई, जिसमें सचिव के पद पर सुधीर असनानी, उपाध्यक्ष पद पर विनीत सेठिया, कोषाध्यक्ष संजय दुआ बने, जबकि सहसचिव अरुंधति किरकिरे बनीं. कार्यकारिणी सदस्य में राजीव रिसोडकर, प्रसुन कनमड़ीकरण, विजेस राणा व संध्या अग्रवाल शामिल हैं.

महानार्यमन सिंधिया ग्वालियर राजघराने के चमकते चेहरे वाले युवराज हैं
महानार्यमन सिंधिया ग्वालियर राजघराने के चमकते चेहरे वाले युवराज हैं

कौन हैं MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष महाआर्यमन
दरअसल महानार्यमन सिंधिया ग्वालियर राजघराने के चमकते चेहरे वाले युवराज हैं. जो 2022 में ग्वालियर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने गए थे, महाआर्यमन फिलहाल एक एंटरप्रेन्योर भी हैंस जिन्होंने कृषि स्टार्टअप की शुरुआत भी की थी. 7 नवंबर 1995 को जन्मे महानार्यमन ने येल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

Mahanaryaman MPCA President
महानार्यमन सिंधिया

इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है, महाआर्यमन ने बोस्टन कंसलटिंग ग्रुप के अलावा स्टेट बैंक जिंदल ग्रुप और टाटा मोटर्स के साथ कॉरपोरेट अनुभव भी लिया है. वह वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली के साथ भी काम कर चुके हैं. 29 साल के महानार्यमन अपनी मां प्रदर्शनी राजे सिंधिया के लाडले पुत्र और बहन अनन्या सिंधिया के चहेते भाई हैं. जिन्होंने 2018 में पहला राजनीतिक भाषण दिया था और 2019 में गुना लोकसभा सीट पर अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया था.

पिछले तीन वर्षों में क्रिकेट प्रशासन में महानार्यमन की भूमिका बढ़ी है. उन्हें जीडीसीए का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 2022 में वे एमपीसीए के आजीवन सदस्य बन गए. वे मध्य प्रदेश टी20 लीग (एमपीएल) के अध्यक्ष भी हैं, जिसका शुभारंभ 2024 में ग्वालियर में हुआ था.

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए पदाअधिकारी
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए पदाअधिकारी

MPCA अध्यक्ष बनने के बाद महाआर्यमन क्या कहा?
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद किया. उन्होंने कहा यह मेरे लिए भावुक क्षण है जब मेरे दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी मुझे मिल रही है. बीते 6 सालों में जिस तरह एमपीसीए ने रणजी ट्रॉफी जीती वूमेंस ट्रॉफी और म्यूजियम बनाया, वह यादगार है. क्रिकेट को पहले की तरह ही परिवार की तरह प्यार से बढ़ावा दिया जाएगा.

महानार्यमन सिंधिया की मां प्रदर्शनी राजे सिंधिया
महानार्यमन सिंधिया की मां प्रदर्शनी राजे सिंधिया

उन्होंने कहा मेरी कोशिश रहेगी की ग्रामीण स्तर पर जिले और संभाग स्तर पर जो क्रिकेट की खेल प्रतिभाएं हैं, उन्हें एमपीसीए का मंच दिया जाए जिससे कि वह आगे बढ़ सकें. सभी खिलाड़ियों को सुविधा मिले यही मेरी प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने आईपीएल के मैच के आयोजन के सवाल पर कहा कि जल्द ही विमेंस वर्ल्ड कप होने के बाद यहां आईपीएल मैच भी होंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली खेल प्रतिभाओं को स्काउटिंग के माध्यम से तलाश किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को देश का नंबर वन संगठन बनाया जा सके.

