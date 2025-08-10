Essay Contest 2025

'हमें ये बताओ कि उनकी मौत कैसे हुई'..., फिलिस्तीनी पेले की मौत पर भड़का दिग्गज फुटबॉलर, पूछे तीखे सवाल - PALESTINIAN PELE DEATH IN GAZA

Palestinian Pele Death: स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने फिलिस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल-ओबेद की मौत पर कड़ी आलोचना की है.

मोहम्मद सलाह
मोहम्मद सलाह (AFP PHOTO)
Published : August 10, 2025 at 5:17 PM IST

Mohamed Slalah slams UEFA: फिलिस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल-ओबेद (फिलिस्तीनी पेले) की इजरायली हमले में मौत हो गई. जिसके बाद यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए ने फिलिस्तीनी पेले की मौत पर एक पोस्ट करके शोक ब्यक्त किया और लिखा, 'फिलिस्तीनी पेल' सुलेमान अल-ओबेद को श्रद्धांजलि, एक ऐसी प्रतिभा जिसने अनगिनत बच्चों को, सबसे कठिन समय में भी, उम्मीद की किरण दिखाई.' इस पोस्ट को देखकर लिवरपूल और मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह भड़क गए और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे, कहां और क्यों हुई?

यूरोपीय फुटबॉल संघ ने अभी तक सलाह के ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लिवरपूल के इस स्टार ने लगातार गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने की वकालत की है क्योंकि इजरायल गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध में अब तक लाखों शहरियों को मौत के घाट उतार चुका है जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं.

फिलिस्तीनी पेले की इजरायली हमले में मौत
फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन (पीएफए) ने गुरुवार, 7 अगस्त को घोषणा की कि ओबेद की दक्षिणी गाजा पट्टी में एक इजरायली हमले में मौत हो गई. फुटबॉल के मैदान पर उनके जादू ने उन्हें 'फिलिस्तीनी पेले' उपनाम दिया. 1984 में जन्मे सुलेमान अल-ओबेद गाजा के सबसे प्रशंसित फुटबॉलरों में से एक थे. उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा गोल किए हैं. ओबेद ने 24 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दो गोल किए हैं. उन्होंने 2010 एएफसी चैलेंज कप क्वालीफायर और 2014 विश्व कप क्वालीफायर में फिलिस्तीनी टीम के लिए खेला था.

पीएफए ने अल-ओबेद नामक सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह उस खुशी का सबूत है जो मुश्किलों के बावजूद लोगों के दिलों में पनप सकती है. उन्होंने अपनी प्रतिभा और समर्पण गाजा के बच्चों को दिया और उनके सपनों को कष्टों के बावजूद फलने-फूलने की उम्मीद दी. उनका निधन फुटबॉल जगत और उन सभी के लिए एक बड़ी क्षति है जो लोगों को एकजुट करने में खेल की शक्ति को पहचानते हैं.'

इजरायल-हमास युद्ध में 61 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
पीएफए ने यह भी खुलासा किया कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल-हमास संघर्ष में फिलिस्तीनी फुटबॉल समुदाय के लगभग 325 खिलाड़ी, कोच, प्रशासक, रेफरी और क्लब बोर्ड के सदस्य मारे जा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइली हमलों में मारे गए लोगों की कुल संख्या कम से कम 61,430 हो गई है, जबकि 153,213 घायल हुए हैं.

