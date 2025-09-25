ETV Bharat / sports

यूपीएल सीजन 2 में टिहरी क्वींस का जलवा, प्वाइंट टेबल में किया टॉप, यहां देखें लिस्ट

यूपीएल सीजन 2 में टिहरी क्वींस का जलवा ( सोर्स: CAU )

Published : September 25, 2025 at 11:32 AM IST | Updated : September 25, 2025 at 11:44 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग (महिला) के दूसरे दिन का पहला मैच टिहरी क्वींस और पिथौरागढ़ हरिकेन के बीच खेला गया. जिसे पिथौरागढ़ हरिकेंस सात विकेट से हार गई. टिहरी क्वीन्स दो मैचों में चार अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ हरिकेंस , जबकि चौथे नंबर पर मसूरी थंडर्स है. UPL वूमेन के दूसरे दिन के पहले मैच में टिहरी क्वींस और पिथौरागढ़ हरिकेन आमने सामने थी. टॉस जीतकर टिहरी क्वींस ने पिथौरागढ़ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पिथौरागढ़ हरिकेंस अपनी निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 68 रन ही बना सकीं. मनीषा कुमार (18 off 26) और अनन्या मेहरा (20 off 24) ने स्थिर शुरुआत दी, लेकिन टिहरी क्वीन्स के गेंदबाजों ने जल्द ही मैच पर पकड़ बनाते हुए हरिकेंस को बेहद कम स्कोर पर रोक दिया. यूपीएल सीजन 2 प्वाइंट टेबल (सोर्स: CAU) सभ्या, जिन्होंने 10 रन देकर 3 विकेट लिए, ने निर्णायक स्पेल डाला और ओपनर्स को आउट कर दिया. उसके बाद कनिका नेगी ने कमाल की गेंदबाजी की. हरिकेंस के पुनर्निर्माण के प्रयासों को ध्वस्त कर दिया. नेगी ने 4 विकेट लेकर 13 रन दिए.

