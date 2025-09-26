ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2: टिहरी क्वींस बनी विजेता, फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म को 7 विकेट से हराया, नीलम प्लेयर ऑफ द सीजन

हरिद्वार स्टॉर्म ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 99 रन बनाए, टिहरी क्वींस ने 12वें ओर में मैच जीत लिया

UPL SEASON 2 WINNER
टिहरी क्वींस बनी विजेता (Photo courtesy: CAU)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 10:35 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 10:41 PM IST

देहरादून: टिहरी क्वींस ने महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) के फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म को सात विकेट से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में मेघा सैनी की शानदार 67 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी ने टिहरी क्वींस की जीत में अहम भूमिका निभाई.

हरिद्वार स्टॉर्म की पारी: 99/9 (20 ओवर): टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हरिद्वार स्टॉर्म की शुरुआत सधी हुई रही. सलामी बल्लेबाज ज्योति गिरि (41) और दीपिका चंद (11) ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की. हालांकि, सभ्या की गेंद पर दीपिका के आउट होने के बाद टिहरी क्वींस के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की.

श्वेता वर्मा (20) ने ज्योति के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कनिका नेगी की गेंद पर रनआउट होकर वह पवेलियन लौटीं. इसके बाद हरिद्वार की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. कल्पना वर्मा (7), कनक तपरनिया (2), रितिका सपयाल (5), सफीना अजीज (0), अंकिता शाह (0) और रोज (0) सस्ते में आउट हुईं. दिव्या बोहरा (4*) और गरिमा बिष्ट (1*) नाबाद रहीं. टिहरी क्वींस की ओर से निशा मिश्रा और सभ्या ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि नीलम नरेश भारद्वाज ने दो विकेट हासिल किए.

टिहरी क्वींस की आसान जीत: 100/3 (11.5 ओवर): 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टिहरी क्वींस ने 11.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य आसानी हासिल कर लिया. मेघा सैनी ने 42 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्कों की मदद से 67 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. आरती भंडारी (7), नीलम भारद्वाज (13), अंकिता बिष्ट (9) और यशिका बौंठियाल (1) ने उनका साथ दिया. हरिद्वार स्टॉर्म की ओर से सफीना अजीज और कल्पना वर्मा ने एक-एक विकेट लिया.

पुरस्कार और समापन समारोह: मेघा सैनी को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला. समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने विजेता टिहरी क्वींस और उपविजेता हरिद्वार स्टॉर्म को ट्रॉफी प्रदान की. टिहरी क्वीन की इस शानदार जीत ने न केवल उनके दमदार प्रदर्शन को दर्शाया, बल्कि उत्तराखंड में महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को भी उजागर किया.

शनिवार से यूपीएल में पुरुषों के मैच होंगे शुरू: यूपीएल सीजन 2 में महिलाओं की प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद अब शनिवार से पुरुषों के मुकाबले शुरू होंगे. शनिवार को ओपनिंग डे पर यूपीएल सीजन 2 में तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच यूएसएन इंडियंस और देहरादून वॉरियर्स के बीच होगा. दूसरा मैच टिहरी टाइटंस और ऋषिकेश फाल्कन के बीच खेला जाएगा. तीसरा मैच हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास और पिथौरागढ़ हरिकेंस के बीच खेला जाएगा.
Last Updated : September 26, 2025 at 10:41 PM IST

