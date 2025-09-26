ETV Bharat / sports

UPL सीजन 2: टिहरी क्वींस बनी विजेता, फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म को 7 विकेट से हराया, नीलम प्लेयर ऑफ द सीजन

टिहरी क्वींस बनी विजेता ( Photo courtesy: CAU )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 26, 2025 at 10:35 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 10:41 PM IST 3 Min Read

देहरादून: टिहरी क्वींस ने महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) के फाइनल में हरिद्वार स्टॉर्म को सात विकेट से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में मेघा सैनी की शानदार 67 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी ने टिहरी क्वींस की जीत में अहम भूमिका निभाई. हरिद्वार स्टॉर्म की पारी: 99/9 (20 ओवर): टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हरिद्वार स्टॉर्म की शुरुआत सधी हुई रही. सलामी बल्लेबाज ज्योति गिरि (41) और दीपिका चंद (11) ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की. हालांकि, सभ्या की गेंद पर दीपिका के आउट होने के बाद टिहरी क्वींस के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. श्वेता वर्मा (20) ने ज्योति के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कनिका नेगी की गेंद पर रनआउट होकर वह पवेलियन लौटीं. इसके बाद हरिद्वार की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. कल्पना वर्मा (7), कनक तपरनिया (2), रितिका सपयाल (5), सफीना अजीज (0), अंकिता शाह (0) और रोज (0) सस्ते में आउट हुईं. दिव्या बोहरा (4*) और गरिमा बिष्ट (1*) नाबाद रहीं. टिहरी क्वींस की ओर से निशा मिश्रा और सभ्या ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि नीलम नरेश भारद्वाज ने दो विकेट हासिल किए.

Last Updated : September 26, 2025 at 10:41 PM IST