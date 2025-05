ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के रोहित भट्ट ने एवरेस्ट फतह किया, द्रौपदी का डांडा पर्वतारोहियों को भी श्रद्धांजलि - MOUNT EVEREST CLIMBING

पर्वतारोही रोहित भट्ट ने एवरेस्ट किया फतह ( Photo- Rohit Bhatt family )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 22, 2025 at 12:37 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 12:48 PM IST 2 Min Read

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिले के रहने वाले पर्वतारोही रोहित भट्ट के नाम और उपलब्धि जुड़ गई है. रोहित भट्ट ने आज सुबह माउंट एवरेस्ट आरोहण किया है. पर्वतारोही रोहित भट्ट ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे को लहराया और इसी के साथ ये पल उनकी जीवन का खास पल बन गया. इस दौरान रोहित ने उनसे बिछुड़ चुके 29 पर्वतारोहियों को भी श्रद्धांजलि दी. उनके इस सफल आरोहण में उनके साथ शेरपा समेत दो लोग मौजूद थे. वहीं रोहित भट्ट की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. इससे पहले रोहित भट्ट अप्रैल महीने में दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करने के लिए रवाना हुए थे. इस यात्रा के परमिशन मिलने के बाद रोहित काफी खुश नजर आए थे.

Last Updated : May 22, 2025 at 12:48 PM IST