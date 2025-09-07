ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया ने कसी कमर, प्रैक्टिस सेशन में बहाया जमकर पसीना

इस वीडियो में सबसे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव, उपकप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन और अक्षर पटेल समेत तमाम खिलाड़ी रनिंग और एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद नेट्स में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं. वहीं नेट्स में सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, रिंकू सिंह समेत तमाम बल्लेबाजी बैटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं.

नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली है, जहां भारत को पहला मुकाबला यूएई के साथ 10 सितंबर को खेलना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कमर कस ली है. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने अपने अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के जरिए फैंस के सामने आया है.

अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को भी नेट्स में गेंदबाजी करते हुए देखा जा सकता है. इस अभ्यास सेशन के दौरान हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद वो संजू सैमसन से बात करते हुए भी दिखाई देते हैं. वहीं रिंकू सिंह भी बल्लेबाजी के दौरान अक्षर पटेल से कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

एशिया कप में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11

एशिया कप में प्लेइंग-11 को लेकर बात करें तो, उपकप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं. इसके बाद नंबर 3 पर तिलक वर्मा और नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव नजर आएंगे. नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या होंगे, जबकि नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा नजर आ सकते हैं. नंबर 7 पर टीम के लिए अक्षर पटेल खेल सकते हैं. इसके बाद नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती नजर आ सकते हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.