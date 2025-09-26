IND vs SL: भारत की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव? श्रीलंका के खिलाफ इन खिलाड़ियों को मिलेगा चांस
टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ अपनी प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव कर सकती है. आइए जानते हैं कि किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा.
Published : September 26, 2025 at 5:00 PM IST
हैदराबाद: टीम इंडिया अब से कुछ घंटों बाद एशिया कप 2025 का अपना अंतिम सुपर 4 मुकाबला श्रीलंका के साथ खेलने वाली है. भारतीय टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उसकी टक्कर पाकिस्तान के साथ रविवार को होने वाली है. उससे पहले टीम इंडिया के पास इस मैच में फाइनल की तैयारी करने का मौका होगा.
ये मैच सूर्यकुमार यादव की टीम के लिए फाइनल से पहले अभ्यास करने का बेहतरीन मौका होगा और उन खिलाड़ियों के लिए भी एक सुनहरा मौका है जिन्हें अभी तक एशिया कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव होने की उम्मीद है.
प्लेइंग-11 में इन 3 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास मौका होगा कि वो अपनी प्लेइंग-11 में उन खिलाड़ियों को खेलने के लिए शामिल कर जो अब तक इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर नहीं आए हैं. उनमें बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा का नाम शामिल हैं. इसके साथ ही अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा में से भी किसी एक को श्रीलंका के खिलाफ उतारा जा सकता है.
इन खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 से किया जा सकता है बाहर
पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अहम फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकती है. जिससे कि ये एशिया कप के फाइनल में फ्रेश उतर सकें. ऐसे में तिलक की जगह पर रिंकू सिंह को और बुमराह की जगह पर हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह में किसी एक को मौका दिया जा सकता है. वहीं वरुण चक्रवर्ती को आराम देकर जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है. टीम में शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा अतिरिक्त गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. जबकि रिंकू सिंह भी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.
श्रीलंका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.