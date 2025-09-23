ETV Bharat / sports

टीम इंडिया कब और कहां किसके खिलाफ खेलेगी एशिया कप के अपने अगले मैच, जानिए पूरी डिटेल

एशिया कप 2025 में भारत का अगला मैच किसके खिलाफ और कब होगा आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

team india
टीम इंडिया (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदाराबाद : एशिया कप 2025 टीम इंडिया का दबदबा जारी है. अब भारतीय क्रिकेट टीम अपना अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ खेलने वाली हैं. हाल ही में टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान का सामना किया और शानदार जीत हासिल की है. ​​इसके साथ ही उसने सुपर 4 तक खेले गए सभी चार मैच जीत लिए हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज भी शामिल है. भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच जीते हैं. यूएई और ओमान के खिलाफ भी उसने एक-एक मैच जीता है. गत विजेता के रूप में टूर्नामेंट में उतरी भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है और आगे बढ़ रही है.

इसी क्रम में भारत का अगला मैच कब है? टीम इंडिया का अगला मुकाबला किससे होगा? प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मैच बचे हैं? वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका सामना और किससे और कब होगा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

भारत का अलगा मैच कब और किसके साथ होगा?

सुपर 4 स्टेज के पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया दोगुने उत्साह के साथ अगले मुकाबले के लिए तैयार हो रही है. इस टूर्नामेंट में भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. यह 24 सितंबर (बुधवार) को होगा. मैच रात 8:00 बजे शुरू होगा. इसके बाद टीम इंडिया का सुपर 4 चरण श्रीलंका के खिलाफ मैच के साथ समाप्त होगा. यह मैच 26 सितंबर को है.

भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष पर मौजूद

सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान पर जीत के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. हालाँकि बांग्लादेश के साथ उसके केवल 2 अंक हैं लेकिन भारत अपने उच्च नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर पहुंच गया है. वर्तमान में भारत 2 अंकों (+0.689) के साथ पहले स्थान पर है. बांग्लादेश भी 2 अंकों (+0.121) के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है.

सुपर 4 चरण के अंत में शीर्ष दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी. फाइनल मैच 28 सितंबर को होगा. यह मैच दुबई में होगा.

ये खबर भी पढ़ें : पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को इस भारतीय ने दिखाई औकात, गन सेलिब्रेशन पर दिया मुंहतोड़ जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS BANASIA CUP 2025INDIAN CRICKET TEAMTEAM INDIA UPCOMING MATCHESINDIA VS BANGLADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.