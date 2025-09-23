ETV Bharat / sports

टीम इंडिया कब और कहां किसके खिलाफ खेलेगी एशिया कप के अपने अगले मैच, जानिए पूरी डिटेल

Published : September 23, 2025 at 1:32 PM IST

हैदाराबाद : एशिया कप 2025 टीम इंडिया का दबदबा जारी है. अब भारतीय क्रिकेट टीम अपना अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ खेलने वाली हैं. हाल ही में टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान का सामना किया और शानदार जीत हासिल की है. ​​इसके साथ ही उसने सुपर 4 तक खेले गए सभी चार मैच जीत लिए हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज भी शामिल है. भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच जीते हैं. यूएई और ओमान के खिलाफ भी उसने एक-एक मैच जीता है. गत विजेता के रूप में टूर्नामेंट में उतरी भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है और आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में भारत का अगला मैच कब है? टीम इंडिया का अगला मुकाबला किससे होगा? प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मैच बचे हैं? वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका सामना और किससे और कब होगा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं. भारत का अलगा मैच कब और किसके साथ होगा?