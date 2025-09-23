टीम इंडिया कब और कहां किसके खिलाफ खेलेगी एशिया कप के अपने अगले मैच, जानिए पूरी डिटेल
एशिया कप 2025 में भारत का अगला मैच किसके खिलाफ और कब होगा आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.
Published : September 23, 2025 at 1:32 PM IST
हैदाराबाद : एशिया कप 2025 टीम इंडिया का दबदबा जारी है. अब भारतीय क्रिकेट टीम अपना अगला मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ खेलने वाली हैं. हाल ही में टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान का सामना किया और शानदार जीत हासिल की है. इसके साथ ही उसने सुपर 4 तक खेले गए सभी चार मैच जीत लिए हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज भी शामिल है. भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच जीते हैं. यूएई और ओमान के खिलाफ भी उसने एक-एक मैच जीता है. गत विजेता के रूप में टूर्नामेंट में उतरी भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है और आगे बढ़ रही है.
इसी क्रम में भारत का अगला मैच कब है? टीम इंडिया का अगला मुकाबला किससे होगा? प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मैच बचे हैं? वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका सामना और किससे और कब होगा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
भारत का अलगा मैच कब और किसके साथ होगा?
सुपर 4 स्टेज के पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया दोगुने उत्साह के साथ अगले मुकाबले के लिए तैयार हो रही है. इस टूर्नामेंट में भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. यह 24 सितंबर (बुधवार) को होगा. मैच रात 8:00 बजे शुरू होगा. इसके बाद टीम इंडिया का सुपर 4 चरण श्रीलंका के खिलाफ मैच के साथ समाप्त होगा. यह मैच 26 सितंबर को है.
भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष पर मौजूद
सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान पर जीत के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. हालाँकि बांग्लादेश के साथ उसके केवल 2 अंक हैं लेकिन भारत अपने उच्च नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर पहुंच गया है. वर्तमान में भारत 2 अंकों (+0.689) के साथ पहले स्थान पर है. बांग्लादेश भी 2 अंकों (+0.121) के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है.
For his aggressive half-century in the chase, Abhishek Sharma wins the Player of the Match 🔥#TeamIndia kickstart the #Super4 stage with a resounding win ✅— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Scoreboard ▶️ https://t.co/CNzDX2HKll#AsiaCup2025 pic.twitter.com/GuKoAdAoGI
सुपर 4 चरण के अंत में शीर्ष दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी. फाइनल मैच 28 सितंबर को होगा. यह मैच दुबई में होगा.